金門大橋年底拚啟用 縣長楊鎮浯：趕上跨年晚會
金門縣長楊鎮浯今日訪視金門大橋施工進度，特地慰勞工程團隊辛勞。截至去年12月底金門大橋已完成近8成5工程，楊鎮浯表示，希望能在2021年年底完工，將跨年晚會預約辦在金門大橋，留下特別的回憶。
自2012年5月開工，金門大橋工程將邁入第9年，楊鎮浯致詞表示，過去每個月交通部高速公路局與承包商每個月都會匯報進度給縣政府，今日實際勘查後對於工程進度掌握更放心。
而楊鎮浯特別提醒團隊，今年會是非常忙碌的1年，越到工程尾聲大家也會越緊張，在工程上至少希望能在年底前完工，屆時希望能與交通部結合在此舉辦跨年晚會。楊鎮浯說，藉由晚會加上燈光、煙火加上大橋的特殊性，向國人展示這座具有里程碑象徵的跨海大橋。
至於後續何時能通車，楊鎮浯認為有待後續程序與驗收再決定，不過他也透露，若條件可行，會替小金門鄉親爭取在跨年那天不用坐船就能回小金門。
此外，受到疫情影響，國內知名的金門馬拉松連2年取消，對此楊鎮浯信心喊話，在金門大橋完工後，會針對金門大橋舉辦特色「大橋馬」與相關海域活動，才符合當初「7分觀光、3分交通」的真正意義。
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