輕軌大南環通車三多路壅塞 路網號誌再優化
高雄輕軌大南環日前通車後，三多路上下班時段壅塞，交通局會勘因應，為再優化輕軌二階週邊路網行車效率，將調整凱旋路南北向號誌通行綠燈帶，以符合目前輕軌運作現況。
高雄市政府交通局智慧運輸中心表示，輕軌二階路段共用路口輕軌與一般車輛行車效率的維持與均衡，是捷運局、統包商、營運商與交通局所重視，於通車前即成立「路口號誌精進小組」，並於通車後一直密切觀察並優化週邊路網號誌運作效率。
智慧運輸中心說明，目前小組每天派員跟車記錄輕軌運行及觀察週邊路段交通狀況。針對用路人反映三多路段往西方向行車較以往不順暢，為再優化輕軌二階週邊路網行車效率，將調整凱旋路南北向號誌通行綠燈帶，以符合目前輕軌運作現況外，讓輕軌於三多路原規劃的共用時相通過路口，增加三多路東西向通行時間。
同時也檢視三多路、二聖路沿線路口其他支道時相未充分利用的通行秒數，改分配給橫交幹道，讓秒數資源應用更有效率，減少用路人感受行車不順狀況。交通局表示，小組持續觀察三多路調整結果，除以符合目前輕軌優先通行運作需求，也兼顧其他行車方向通行效率。
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