智慧農業開跑 高市府率先開辦智慧機具補助一半

高市拚智慧城市，也推智慧農業，市府秘書長楊明州今天宣布2月起至3月底，農民可向農會等單位申請智慧感測、控制系統等機具，含自動割草機及無人植保機等，每案最高補助1/2。

高雄市政府邀集高雄區農業改良場、逢甲大學地理資訊中心、中華電信、永齡簡單農等9個單位組成「高雄智慧農業服務平台」，要作為服務農民與諮詢智慧農業的後盾。

楊明州今天代表市長陳其邁訪視阿蓮蜜棗智慧農業溫室時宣布，2月起高雄市推出智慧農業設備補助計畫至3月底，農民可向所屬農會、合作社申請，包括智慧生產機具、智慧感測、智慧控制系統等3大類型，包含自動割草機、無人植保機等與智慧感測系統、降溫灌溉等田間控制設備，每案最高補助購置費1/2。

種植蜜棗的阿蓮型農陳明輝在高雄改良場的指導、慶奇科技設備、中華電信的網路以及農糧署與市府的補助下，公私協力共同完成建置，目前已能達到全場智慧自動化控制。

陳明輝指出，早上7時系統會啟動循環風扇，避免露水凝結造成果實日燒，中午溫室氣溫高於25度會自動啟動風扇降低悶熱，提升蜜棗品質。

他表示，果園因為這套智慧化的生產過程達到省工、省時，並經由環境控制解決春季霪雨與南風對蜜棗品質的傷害，提高水果品質、調節延長產期，創造農民更多收入。

農業局長王正一表示，自動割草機、無人植保機等農業機具價格不一，大約是新台幣10萬元到50萬元不等，也就是如果申請經核准，市府會提供一半的補助款。

市府鼓勵智慧化農業，參酌比較慣行及智慧化的施肥及噴藥等農作流程，智慧農業經營，相關人力及工時、田間管理節省率逾50%到90%不等。

農業局鼓勵大面積農業評估提案申請補助，最高補助金額約50萬元，不過須經審查核撥。