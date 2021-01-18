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高市長官邸開放拚轉型 公益活化更親民

中央社 / 高雄18日電

位於凱旋二路、有40 多年歷史的高雄市政府市長官邸，見證高雄市近代發展過程，市長陳其邁認為應更加貼近市民生活，決定將官邸活化轉型，讓民眾有機會認識「市長的生活環境」。

陳其邁表示，官邸空間多元寬敞，具備開發公用財產高度價值，會將1樓約68坪的室內空間，以及後院約482坪廣闊草地劃為開放場域，提供公益性社團法人、財團法人，以及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動，重新打造官邸成為一個與市民有更多互動、讓大家感到親切的場所。

未來官邸將開放提供公益社團舉辦公益活動，市府期待透過空間活化賦予官邸新生命，建構與公益團體開放交流平台，同時也更加「接地氣」，延續為民服務宗旨。

負責官邸管理的行政暨國際處表示，「高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則」經市政會議審議通過，已送議會備查，並已刊登市府公報發布施行，即日起開放借用，有公益團體希望使用場地可依循規定申請。

為因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，提醒申請人配合相關防疫管制措施。可電洽行政暨國際處總務科(07-3368333轉3020、3021)詢問場地借用問題，期盼將市長官邸的全新面貌帶給高雄市民。

高雄市長官邸位於苓雅區凱旋二路上，1979年王玉雲擔任市長任內興建，雙併式透天別墅，前後院有寬敞綠地。雖是屋齡40多年老房子，但市府每年編列預算維護，屋況相當好。有40多年歷史的高雄市長官邸經歷10任市長，見證藍綠政黨輪替。

曾住過的歷任市長，包括許水德、蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳其邁（代理）、葉菊蘭（代理），以及陳菊。韓國瑜當選後在外租屋；去年8月陳其邁補選擔任市長，也以家中人口簡單沒有住在官邸。

高雄市 陳其邁

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