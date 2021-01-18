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農業走向智慧化生產 高市府每案最高補助50萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市阿蓮區棗農陳明輝搭設溫室栽種蜜棗，在農糧署與市府補助下完成全場智慧化自動控制。記者徐白櫻／攝影
高市阿蓮區棗農陳明輝搭設溫室栽種蜜棗，在農糧署與市府補助下完成全場智慧化自動控制。記者徐白櫻／攝影

高雄市府推動智慧化城市，也鼓勵農民採用循環風扇、電動天窗與自動噴藥系統輔助農業生產，透過智慧化管理調節產期與提高作物品質。高市府秘書長楊明州今天下午參訪阿蓮區棗農陳明輝的溫室蜜棗農場，並宣布，高市府2至3月推出「智慧農業設備補助計畫」，補助農民裝設智慧管理設備，每案最高50萬元。

阿蓮區47歲棗農陳明輝搭設溫室栽種蜜棗，在農糧署與市府補助下完成全場智慧化自動控制，風扇會定時或在溫度過高時自動啟動，噴藥、灑水系統全都自動化。陳明輝說，智慧設施讓他省下三分之二人力，以前天天要到棗園，現在一週巡視一次，藥劑量更節省八成五，棗子產季從農曆年後延長至母親節上市。

市府農業局指出，農業走向智慧化，高市府與農委會合力推動智慧落地設備，已建構永齡農場、裕泰農場、蓋婭社會企業與斯布特芽田四處示範場域，陳明輝是裕泰農場負責人，導入智慧化讓農業升級。

聽完簡報，市府秘書長楊明州宣布啟動「智慧農業設備補助計畫」，市府與高雄區農業改良場、逢甲大學地理資訊中心、中山產發中心、中華電信等9個單位，共組高雄智慧農業服務平台。

楊明州說，為降低農民成本，市府針對智慧生產機具、智慧感測、智慧控制系統三大類型設備提供補助，每案最高補助二分之一、最高50萬元；申請時間為2月至3月止，農民可到所屬農會或合作社申請，補助範圍包含自動割草機、無人植保機、降溫灌溉等田間控制設備。

高雄市府秘書長楊明州（右二）參訪阿蓮區示範棗園，宣布高市府啟動「智慧農業設備補助計畫」。記者徐白櫻／攝影
高雄市府秘書長楊明州（右二）參訪阿蓮區示範棗園，宣布高市府啟動「智慧農業設備補助計畫」。記者徐白櫻／攝影

農民 楊明州 逢甲大學

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