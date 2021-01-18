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屏東九如土雞場感染禽流感 撲殺近8千隻土雞

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉一處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今到該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻約10周齡的黑羽土雞。圖／屏東縣府提供
屏東縣九如鄉一處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今到該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻約10周齡的黑羽土雞。圖／屏東縣府提供

屏東縣九如鄉一處土雞場本月15日主動通報飼養家禽異常死亡，屏東縣動物防疫所依標準作業程序啟動防疫機制，今天經試驗所確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻黑羽土雞（約10周齡），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，也另步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所指出，近日冷氣團來襲氣溫明顯下降，屏東日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活耀可能伺機感染禽隻。

動物防疫所提醒，縣內養禽業者注意溫度的變化及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病，飼主若發現家禽有不明原因死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，防杜疫情蔓延。

動防所指出，因土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低人員、車輛及箱籠進出禽場攜帶病毒頻率，並加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

屏東縣九如鄉一處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今到該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻約10周齡的黑羽土雞。圖／屏東縣府提供
屏東縣九如鄉一處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今到該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻約10周齡的黑羽土雞。圖／屏東縣府提供

屏東縣 禽流感 疫情

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