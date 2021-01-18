屏東九如土雞場感染禽流感 撲殺近8千隻土雞

屏東縣九如鄉一處土雞場本月15日主動通報飼養家禽異常死亡，屏東縣動物防疫所依標準作業程序啟動防疫機制，今天經試驗所確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻黑羽土雞（約10周齡），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，也另步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所指出，近日冷氣團來襲氣溫明顯下降，屏東日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活耀可能伺機感染禽隻。

動物防疫所提醒，縣內養禽業者注意溫度的變化及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病，飼主若發現家禽有不明原因死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，防杜疫情蔓延。