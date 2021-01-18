為考照把關！監理所辦機車駕訓師資召訓降低機車族事故

屏東縣政府警察局交通隊統計，去年共發生12268件交通事故，其中以機車族肇事率最高，有鑑於此，為降低機車騎士違規及肇事率，高雄區監理所今天於到潮州駕訓班辦理「機車駕訓師資召訓活動」，並由多名教練實際教學演練及學科教學分享，強化機車駕訓班教練及講師教學能力。

近期監理所鼓勵，機車駕駛考照時，可先報名機車駕訓班，藉此減少違規及肇事率，目前屏東縣共有兩家普通重機駕訓班2019年時，已有279人報名，2020年招生人數則來到558人。

召訓對象包含雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等5大地區普通重型機車駕訓班講師及教練參加。課程內容中，新增加的機車騎士如何正確變換車道及路口左轉的實境動態演練外，還特別邀請淡江大學運輸管理學系教授張勝雄，針對機車行車安全注意事項的學科教學分享。

高雄區監理所指出，經統計機車騎士，有參加機車駕訓相較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險減少20%。經分析，18歲到24歲年輕機車族群發生事故比例較高。

高雄區監理所表示，交通部相當重視駕訓班師資教學能力，本月在北部及南部各辦理一場召訓活動，強化駕訓班人員學科及術科的教學方式，為機車騎士行的安全把關，若報考駕照前，透過機車駕訓就能降低違規及肇事風險。