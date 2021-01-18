金門大橋預定年底完工 楊鎮浯盼辦跨年晚會

連接金門本島和烈嶼鄉（小金門）的金門大橋預定今年底完工，金門縣長楊鎮浯今天表示，希望跨年晚會能在大橋上舉行，讓烈嶼鄉民眾不必再搭船，直接從橋上開車或步行回家。

金門大橋西起烈嶼鄉后頭湖埔路，東到大金門金寧鄉慈湖路，全線長約5.4公里，跨海橋段約4.77公里。自2012年5月動工以來，歷經三家廠商，到去年12月底實際工程進度已達84.74%，預定年底主體工程完工。

年節將到，楊鎮浯今天率工務處處長許鴻志等人到交通部高公局二工處金門大橋工區，視察並慰問相關工作人員辛勞；他乘船繞行大橋大小金門端，並登上相當10層樓高的P47基樁，感謝施工團隊對工程的投入，期許廠商加快腳步，全力推動金門大橋在年底完工。

楊鎮浯表示，大橋興建是以「七分觀光、三分交通」為訴求，各界對大橋的期待不僅是在交通和民生上，更重要的是能帶動金門觀光和產業。他說，年底完成大橋主要工項後，希望能在大金端的金寧鄉舉辦跨年晚會，藉此向國人展示這座具有里程碑意義的真正跨海大橋，宣布「金門做到了，交通部也做到了」。

楊鎮浯期待，今年底的跨年晚會，小金門民眾「不坐船就可以回到小金門」；未來並規劃舉辦大橋馬拉松等相關活動，發揮七分觀光的效益。

縣府工務處指出，金門大橋工程為台灣地區第一座海上脊背橋梁，施工技術層級高，有相當難度，前因故終止契約及重新招標後，接續工程2016年11月28日由東丕營造得標，並在當年12月28日開工起計算工期，預定今年底完工。

高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇簡報指出，雖因近期受強勁東北季風海象欠佳，節塊運輸及吊裝作業略受影響，待海象較平穩後即可持續趕辦，並已調配工班，預計可在今年如期完工。