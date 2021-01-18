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屏東金牌可可超搭草莓 汪建民推薦TC巧舖草莓季
屏東縣有38個可可品牌，獲世界大獎品牌有7個，屏東縣內埔鄉的TC巧舖就是其一，TC巧舖創辦人邱濬宇返鄉投入可可產業8年多，他與可可農們風雨同路，盼打造與農民共好環境，去年12月成立南國天物合作社，他擔任理事主席，希望串接可可農，打造屏東可可品牌，藝人汪建民今也現身無償為可可農站台。
藝人汪建民今現身TC巧舖可可園，汪建民被邱濬宇返鄉投入可可產業的精神大受感動，汪建民說，他才發現原來屏東有這麼好吃的巧克力，屏東的可可從種植到生產都有，品質不輸國外。
邱濬宇說，可可產業希望能讓青年回流，去年12月成立南國天物合作社，有30個農友加入，種植面積約30公頃。他說更多年輕人回到鄉下種植可可，將原本在外地服務的專長，設計、包裝等，與巧克力結合，除了種植技術外，行銷也是需要相關人才。
邱濬宇返鄉投入可可產業8年多，也看見「屏東可可」成為台灣之光，也是屏東招牌。
去年底福灣巧克力爆發性騷擾事件，許多聯名商品下架。屏東有可可農坦言，與合作大廠洽詢時，都會被問到有沒有「黑歷史」。
屏東策展人黃耀寬說，屏東有38個可可品牌，獲世界大獎殊榮有7個品牌，為振興屏東可可產業，為可可產業與可可農打氣，邀請藝人汪建民與漫時光等單位，並與TC巧舖設計出季節限定款的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」，限量銷售1千盒，即日起到2月15日，盼可可農們振作，不要因市場波動受到影響。
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