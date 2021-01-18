響應5G AIoT 中華電信率13家廠商進駐亞灣區

「高雄5G AIoT國際大聯盟」去年底成軍，電信業龍頭中華電信今天宣布將率13家廠商進駐高雄亞洲新灣區，並將投入3億元佈建創新園區基礎設施，估將創造500個高階就業機會。

中華電信響應高雄市政府亞洲新灣區5G AIoT創新園區政策，今天在市府四維中心舉辦「高雄亞灣區中華電信5G AIoT大聯盟進駐記者會」，宣布將與微軟等13家5G AIoT垂直應用領域廠商進駐高雄亞灣區，並在前期投入新台幣3億元佈建創新園區資通訊設施基礎建置，打造7項5G垂直應用實證場域，預估將創造500個高階就業機會

高雄市長陳其邁致詞指出，高雄外來移入的逐夢人口很多，自己也在2歲從台南搬來高雄，因為高雄擁有海、空雙港的特殊環境，能有更多外來的新刺激，對新文化接受程度也較高，創造高雄勇於創新、不畏挑戰的「大港精神」。

陳其邁表示，紐約時報日前評比高雄是世界52個最有魅力、令人回味的城市之一，「何其有幸我就住這」。未來5G AIoT新創園區將與中華電信合作，進行園區基礎設施及系統整合；雲端服務及新創業者則由微軟協助整合，強強配宣布進駐亞洲新灣區。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信是亞洲新灣區「高雄5G AIoT國際大聯盟」的創始成員之一，當初就承諾要為創新園區建設資通訊的基礎網路，包括無線、光纖網路等，也會建設企業5G專網和雲端機房，此外還會建設驗證測試5G各項創新應用的實證場域。

謝繼茂說，未來除了硬體之外，中華電信也會投入人力做創新研發，目前已經成立種子團隊，3年內將達到500個員工。園區初期將打造智慧製造、AR及VR應用、無人機巡檢及物流運送、智慧交通、健康管理與照護、智慧路燈及環境偵測等7大項5G垂直應用實證場域，促成高雄產業轉型，把台灣的解決方案輸出到國外。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔表示，亞洲新灣區是中央未來幾年推動5G AIoT重要場域，這次合作廠商包括國際大廠台灣微軟、AECOM，以及國內的中華系整、佐臻、品臻、愛實境、中光電、達明、美商寶蘊凌科、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、緯謙科技等13家優質廠商。市府也積極為場域主、相關業者串起合作平台，在今天中華電信、微軟等指標性廠商帶頭宣布進駐後，將加速亞灣5G AIoT生態系成型，藉由大帶小組成5G國家隊，讓台灣的5G AIoT產業接軌國際、輸出至世界各地。