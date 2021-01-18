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澎縣府一級主管大風吹 賴峰偉主持消防局長布達

中央社 / 澎湖縣18日電

澎湖縣政府多名一級主管異動案今天同步上任，澎湖縣長賴峰偉親自主持新任消防局長許文光布達與宣誓，期勉建立消防新秩序，建構健康安全無災家園。

賴峰偉在今年元旦升旗時宣布縣府一級主管異動案，包新任副縣長洪慶鷲、秘書長盧春田、民政處長許智富、建設處長蔡淇賢、消防局長許文光、農漁局長胡流宗、參議葉天恭與陳晶卉，以及屆齡退休的社會處長陳寶緞續任。

澎湖縣政府這一波一級主管異動案，胡流宗要在農曆春節過後上任，期間暫由陳晶卉代理農漁局長，其餘都在今天上任。

賴峰偉今天主持澎湖縣消防局長交接布達，期勉消防局在既有基礎上，建立新秩序，腳踏實地，讓民眾感受到消防局存在感，確保縣民生命財產安全。

賴峰偉表示，澎湖的縣史唯獨缺消防這個區塊，因此賦予接任參議的葉天恭一項重要工作，期能在退休前，建立完成澎湖消防史。

新任澎湖縣政府消防局長許文光，中央警察大學行政警察學系畢，從基層巡官、股長、副分局長、分局長及民國101年起擔任澎湖縣消防局副局長，期間歷經洪永澎、葉天恭2名局長，長達10年後扶正出任局長。

澎湖 賴峰偉 警察

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