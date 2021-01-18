高市水管排氣閥滲漏 鳳山苓雅前鎮3區逾4萬戶停水

高雄市三民區澄清路和正義路巷口的排氣閥因滲漏濕滑，台灣自來水公司緊急停水搶修，包括鳳山、苓雅、前鎮區共31里將從今天下午1時起停水至明天清晨5時，影響約4萬5000戶。

台灣自來水公司今天中午表示，台水公司第七區處澄清湖廠員工上午10時30分巡查時，發現澄清路道路濕潤，疑有管線漏水，經聯絡廠商緊急開挖，發現已埋設25年的鋼管排氣閥稍微滲漏。

台水公司為避免影響民生用水，從下午1時起辦理停水搶修，搶修時間預估10小時，復水時間6小時，停水範圍包括鳳山區的忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里、協和里。

另外，苓雅區的文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里、福西里、永康里、福南里；前鎮區的瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里也將停水。

台水公司指出，停水影響戶數約有4萬5000戶，總計影響3區共31個里；期間也將視實際需要設置加水站。