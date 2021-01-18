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排氣閥漏水！ 高雄市三行政區4.5萬戶緊急停水10小時

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

今早高雄市澄清路面濕滑，經自來水公司人員開挖發現路面下的排氣閥滲漏，七區管理處臨時決定停水搶修。自來水公司七區管理處表示，今天下午1點起，鳳山區、苓雅區與前鎮區，共4萬5千戶停水10小時，預計明天上午5點恢復正常供水。

自來水公司表示，今天上午10點30分，員工巡查發現澄清路道路濕潤，疑似管線漏水，廠商開挖發現，地底下一條民國85年埋設的2000mm-SP鋼管排氣閥稍微滲漏，為避免影響民生用水，預計今天（18日）下午1點起停水搶修，搶修時間預估10小時，復水時間6小時，明天（1月19日）5點復水。

停水範圍有三個行政區，停水戶數約4萬5千戶，停水區域分別為鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里、協和里。

苓雅區：文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里、福西里、永康里、福南里。前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

停水 漏水 高速公路

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