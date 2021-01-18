提高高雄輕軌共用路口行車效率 將調整號誌時相

高雄輕軌大南環加入營運後，有民眾反映三多路往西方向，行車變得更不順暢，交通局今表示，將調整凱旋路南北向號誌通行綠燈帶，以符合輕軌運作現況，也增加三多路東西向通行時間。

輕軌行走平面道路，與許多車道道路交織，經常通車一路段，就會引起該路段用路人抱怨受輕軌影響，行車更不暢。市府在輕軌二階大南環段通車前，成立路口號誌精進小組，密切觀察並優化周邊路網號誌運作效率。

交通局表示，二階路段共用路口輕軌與一般車輛行車效率的維持與均衡，是捷運局、統包商、營運商與交通局所重視，目前小組每日會派員跟車記錄輕軌運行及觀察周邊路段交通狀況。

對於有民眾反映三多路段往西方向，行車較以往不順暢，交通局表示，路口號誌精進小組將調整凱旋路南北向號誌通行綠燈帶，以符合目前輕軌運作現況外，讓輕軌於三多路原規畫的共用時相通過路口，增加三多路東西向通行時間。

此外，小組也將檢視三多路、二聖路沿線路口其他支道，時相未充分利用的通行秒數，改分配給橫交幹道，讓秒數資源應用更有效率。

交通局表示，小組會持續觀察三多路調整結果，除符合目前輕軌優先通行運作需求，也兼顧其他行車方向通行效率。