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高捷2020年由盈轉虧約1億元 疫情衝擊運量下滑

中央社 / 高雄18日電

高雄捷運通車後曾受到運量不足影響而經營困難，自民國106年由虧轉盈，還接連3年有盈餘並為員工加薪，但高捷在109年受到疫情影響，運量下滑逾2成，營運虧損約新台幣1億元。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁今天指出，108年高捷每日平均運量是17.8萬人次，但去年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，運量逐月下滑，平均日運量剩下13.2萬人次。

王柏雁表示，高捷去年平均每天減少逾4萬人次的運量，直接衝擊高捷的營運，高捷初步統計，去年虧損約1億元。

王柏雁指出，所幸去年高捷推出「3000元90天高捷無限搭乘方案」，尚能穩住上班及通學族客源，這項優惠還會持續到今年6月，盼能讓客源回流。

王柏雁表示，今年以來，高捷運量稍有成長，日平均運量約增為13.5萬人次，但要穩住營運仍需衝高運量才能增加票收。

針對高捷受到疫情影響而虧損，高雄市政府捷運局指出，已針對土地租金等給予減免，至於透過高市府交通局向中央反映爭取補助，未獲回應。

除了高捷運量下滑，高雄市政府交通局表示，公車運量也下滑近2成，主要原因仍是受到疫情影響，民眾減少外出或使用自有交通工具。

高捷 捷運 疫情

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