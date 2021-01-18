六都之一的高雄車站為何超冷清？網：施工太久店家撐不下去

火車站常是一個都市的中心點，也是人流匯集的蛋黃區，卻有人發現六都之一的高雄市，其火車站周邊相當冷清，不少人直指是改建工程太冗長所致，也有人認為是整體都市規劃發展不夠完善。

一名網友在PTT發文指，上周末去高雄玩，住在高雄車站附近一家新飯店，晚上去逛夜市時發現，整個高雄車站周邊都很冷清，感覺移工人數還比本地人多，為什麼明明是假日，堂堂一個直轄市車站人會這麼少。

其他網友表示：「15年前就這樣了」、「六都最慘門面車站」、「不像台北三鐵共構還是中心點，高捷中心點不是車站，只有一線也沒有高鐵」、「施工太久了」、「去年才去，一堆店都關掉」、「本來因為地下化的關係沒落了，現在正在救」、「車站那樣很久了，左營巨蛋和中央公園熱鬧得多」。

一個熟悉高雄的網友表示，高雄車站改建是好的立意，先前鐵道將車站切成兩段，車子要過橋，行人不想買月台票就要走遠路，但改建工程巨大耗時，附近商家撐不下去先倒了。另外遠一點的商圈也沒有完整規劃，唯一有趣的剩愛河遊，但只對偶爾去的觀光客有吸引力；附近的高醫商圈則比10年前更沒生機，開業25年的「美奇萊影城」也在去年歇業。

他表示整體而言，高雄不能說沒有開發或進步，但有點偏向點狀式改善，一個點發展起來，另個點又明顯衰敗。他還提及高捷可能為了省錢，即使是炎熱的秋天也不開空調。

高雄新車站的大廳挑高開闊，具有現代感。 記者劉學聖／攝影

高雄市區鐵路地下化，高雄車站大規模改建，2009年開始動工，2018年地下化正式通車。新的高雄車站是個下沉式廣場，融合自然生態及複層廣場開放式設計，有一處淨高6公尺以上大型景觀綠化天棚，左右兩側分別有旅館和商業大樓，預計2023年全面改建完成。