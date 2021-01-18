高雄中午前空氣品質略差 午後轉好

今天是上班日，高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天風速稍弱，近中午空品測站呈現局部「橘色提醒」，今天戶外空品為「普通」，跟昨天相比，空氣狀況有好轉，但大環境風場正改變。

由於冷高壓逐漸出海，台灣附近風場將由北風轉為東北風，東北風受中央山脈阻擋下，在彰化以南生成較明顯的弱風區，汙染稍容易累積，需等待中午後海風進入，擴散條件轉好，空氣品質才會恢復相對穩定。

今天大環境大氣概況為，大環境東北風，西半部偏北風，午後風速增強。今天上午至近中午，高雄境內風速偏弱，海風也尚未吹入，擴散條件略差，空氣漸轉「橘色提醒」。下午起，海風增強，擴散條件轉好，空氣漸轉為普通。

今天天氣晴朗，早晚較冷、中午溫暖，注意溫差大。運動建議，下午2點前最好減少，視空氣改善狀況酌量增加。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，2、4號機停機中，1號、3號機友善降載減排中。