屏東大學創新育成中心收回停車場 與民溝通達成雙贏

屏東大學創新育成中位在屏東市林森路鬧區，6年前蓋好，因為周邊停車位找尋不易，附近居民長期占用育成中心後方停車空間，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月，市公所在停車場空間前方畫上約30公尺的黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。

屏東大學主任秘書陳永森說，跟居民溝通時，強調道路用地公用，根據道路相關管理辦法，讓居民了解學校是於法有據處理此事。

屏東大學創新育成中心6年前興建，早期未興建前用圍牆圍起來，附近居民長期在圍牆旁停車，育成中心設置後，因周邊停車空間難尋覓，居民仍長期占用，育成中心有20多家廠商進駐，經常接獲廠商反應，附近停車不易，都要兜好多圈才能找到停車位，但其實學校在後方有設置停車位，但遭居民長期占用。

承辦人員為解決此事，決定不再鄉愿，跟居民溝通半年，附近居民認為停在這裡是他們的「權力」，有的甚至還將車子出入口擋住，讓對方車開不出去，尤有甚者，還會有「熱心」居民分配學校空間停車給其他居民使用。

「收回停車場空間，面對各方壓力」承辦人員說，曾遇揚言封路、跟學校申訴跟縣府告狀等情況，但他深知這是學校土地，法律上的權利義務規定，歷經多次溝通、說明、會勘，終於在去年12月，市公所在停車場前面畫上「黃線」。

「黃線」畫設後，停車場空間有9到11個停車位，可適當運用，學校師長、訪客、進駐廠商有車位使用，黃線設置後，現場設置告示牌提醒民眾，上午8點到下午5點半，非本校洽公人士，請勿於上班時間在停車場提車，敬請配合。