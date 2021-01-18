快訊

難看！27本筆記重創司法 翁茂鍾交陪警察檢審全都錄

醫內感染持續擴大 網友熱議「楊志良罵錯了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東大學創新育成中心收回停車場 與民溝通達成雙贏

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影

屏東大學創新育成中位在屏東市林森路鬧區，6年前蓋好，因為周邊停車位找尋不易，附近居民長期占用育成中心後方停車空間，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月，市公所在停車場空間前方畫上約30公尺的黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。

屏東大學主任秘書陳永森說，跟居民溝通時，強調道路用地公用，根據道路相關管理辦法，讓居民了解學校是於法有據處理此事。

屏東大學創新育成中心6年前興建，早期未興建前用圍牆圍起來，附近居民長期在圍牆旁停車，育成中心設置後，因周邊停車空間難尋覓，居民仍長期占用，育成中心有20多家廠商進駐，經常接獲廠商反應，附近停車不易，都要兜好多圈才能找到停車位，但其實學校在後方有設置停車位，但遭居民長期占用。

承辦人員為解決此事，決定不再鄉愿，跟居民溝通半年，附近居民認為停在這裡是他們的「權力」，有的甚至還將車子出入口擋住，讓對方車開不出去，尤有甚者，還會有「熱心」居民分配學校空間停車給其他居民使用。

「收回停車場空間，面對各方壓力」承辦人員說，曾遇揚言封路、跟學校申訴跟縣府告狀等情況，但他深知這是學校土地，法律上的權利義務規定，歷經多次溝通、說明、會勘，終於在去年12月，市公所在停車場前面畫上「黃線」。

「黃線」畫設後，停車場空間有9到11個停車位，可適當運用，學校師長、訪客、進駐廠商有車位使用，黃線設置後，現場設置告示牌提醒民眾，上午8點到下午5點半，非本校洽公人士，請勿於上班時間在停車場提車，敬請配合。

附近鄰居深表贊同，停車場空間管理，空間變安靜，有秩序，學校也增設周邊機車停車空間，讓居民多利用。

屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影
屏東大學創新育成中後方停車空間，長期遭居民占用，屏東大學歷時半年說明，多次會勘、溝通後，終於在去年12月市公所在停車場空間前方畫上約30公尺黃線，居民不再占用，也讓進駐廠商、洽公民眾更方便，達成雙贏。記者劉星君／攝影

停車場 屏東

延伸閱讀

賞景不怕找不到停車位 鶯歌「日落步道」停車場明啟用

炒房客皮繃緊了！北市宣布用這招抓實登造假

群聯電子第5期廠房上梁 新建停車場大樓規畫逾千停車位

鄰居有三輛車還要強佔公有停車位？ 網：只有一招能治

相關新聞

屏東公有戶外無人機考場 啟用

屏東縣政府公辦公營竹田遙控無人機考場昨啟用，場域遼闊、飛行條件佳，飛行場設有長200公尺、寬15公尺定翼機考場跑道，也設...

勸離為主…無人機開罰 高屏東掛零

遙控無人機管理規則去年3月上路，採實名制登錄，個人持有250公克以上機型需註冊，且要在縣市政府公告範圍內飛行，違者可罰。...

高雄中午前空氣品質略差 午後轉好

今天是上班日，高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天風速稍弱，近中午空品測站呈現局部「橘色提醒」，今天戶外空品為「普通...

屏東大學創新育成中心收回停車場 與民溝通達成雙贏

屏東大學創新育成中位在屏東市林森路鬧區，6年前蓋好，因為周邊停車位找尋不易，附近居民長期占用育成中心後方停車空間，屏東大...

高雄空汙 「飛鷹」跨縣市揪禍首

大量汙染物這兩天隨北風南下，高雄空氣品質AQI出現橘色提醒至紅色警示等級；高雄市環保局前天啟動跨縣市「飛鷹計畫」後，昨天...

高雄路霸取締 前鎮區三連冠

障礙物占據道路、騎樓或停車位的路霸行為常惹議，也成為街頭最醜風景，高雄市警察局統計，設置障礙物等妨礙交通行為，近3年來取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。