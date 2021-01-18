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罷王成功換罷捷 新北正妹議員發聲相挺黃捷現身回應了
桃園市議員王浩宇罷免案投票通過，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票日也將在2月6日登場，成為藍營及反對者近期集火目標。民進黨籍新北市議員戴瑋姍今晚特別發文「雪中送炭」給黃捷，指兩人都是鳳山女兒，呼籲大家投下「不同意罷免」，支持黃捷。
依選罷法規定，罷免有效同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，且同意票數多於不同意票數，罷免案即通過。依高雄市鳳山區選舉人數28萬7829人計算，罷免黃捷至少要取得7萬1958票同意票，且同意票超過不同意票。
戴瑋姍臉書發文全文如下：「我的春聯正在印刷廠排隊中～黃捷的限量春聯已經在我的服務處囉‼我們都是鳳山女兒，看見努力問政服務她，正面臨種種荒誕的罷免理由，我真不希望家鄉少一位優質民意代表。懇請您打一通電話，呼籲住在高雄鳳山的家人朋友，2月6日站出來，投下『不同意罷免』，支持年輕認真優質的黃捷高雄市議員！#集氣過關」
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