寒冬送暖音樂饗宴 三峽金光明寺續寫7年之暖

佛光山三峽金光明寺今日在大提琴家張正傑領銜下，連續第7年舉辦寒冬送暖音樂饗宴，吸引近千戶民眾參與，每戶可獲福田金2千元。新北市副市長謝政達特別感謝金光明寺和佛光山慈悲基金會等贊助主，讓近千戶弱勢家庭能獲得物質、心靈上的挹注。

受到疫情影響，今年寒冬送暖音樂饗宴特地在金光明寺大雄寶殿外，另外加開4樓大會議室，以拉大福田戶的間距，且每戶全程皆配戴口罩。活動在張正傑大提琴演奏下拉開序幕，緊接羅傑利名琴與鋼琴、小提琴、二胡、次女高音合奏的模式，演出多首知名曲目。

金光明寺住持覺培法師認為，福田戶也需要心靈上的豐裕，因此從4年就邀請張正傑等音樂家演出，希望福田戶也能享受音樂滋潤。謝政達表示，感謝金光明寺和佛光山慈悲基金會以及許多贊助的功德主，連續7年來舉辦寒冬送暖，使近千戶的弱勢家庭能獲得挹注，不僅在物質上，連心靈上也都受到滿足；此外，他也對作為防疫演練而提供場地的金光明寺表達感謝之意。

回憶起剛擔任住持時，覺培法師說，三峽那年寒冬山區下著雪，在南華大學求學時有次接待會眾，因來賓人比預期多，大寮（廚房）拚命煮餐，星雲大師擔心會眾沒飯吃，因此午、晚餐都不吃；隔天她們向大師請罪，大師告誡說，出家人戒律雖有上百條，但實則只有「不忍眾生苦」一條。