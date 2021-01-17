2022澎縣長選舉 賴峰偉爭連任、陳慧玲盼綠提名

為角逐2022澎湖縣長寶座，藍綠兩黨有意參選者紛紛表態，國民黨籍澎湖縣長賴峰偉今天持續表示將爭取連任，民進黨籍縣議員陳慧玲也宣布爭取黨內提名，選戰氛圍提前登場較勁。

陳慧玲今天在澎湖縣水噹噹婦女會代表大會中，除卸下理事長一職，同時宣布爭取民進黨下屆縣長的黨內提名，如未獲得提名，則全力支持提名的黨內同志。

國民黨澎湖縣黨部16日和17日分別在馬公、湖西、白沙與西嶼四鄉市舉辦基層幹部座談會，由主委許國政主持，黨主席江啟臣顧問曾柏文等人列席。

賴峰偉全程參加，並一連2天宣布將繼續爭取連任，期盼下屆選舉，國民黨內應採取公平的民調。賴峰偉表示，上任這2年餘來，縣政施政成果豐碩，尤其去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發，澎湖在自助、人助、天助，維持「零確診」，去年花火節等系列活動，更為澎湖帶來超過100萬觀光人次與26億觀光紅利。

國民黨澎湖縣黨部一連兩天舉辦4場基層幹部研討會，會中並推出數位黨部APP教學外，並一併推動「反萊豬」「還我公投」連署活動。

澎湖下屆縣長選舉，目前有意參選者浮出的有，除現任縣長賴峰偉尋求競選連任外，國民黨有意爭取提名的還有現任副議長陳雙全與馬公市長葉竹林；民進黨包括前縣長陳光復可望捲土重來，縣議員陳慧玲也宣布爭取黨內提名。