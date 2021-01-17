快訊

強烈大陸冷氣團發威！今晚明晨剩6度 周五變天全台有雨

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裁併校園閒置空間 屏東縣府打造智慧農業學校

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉南華國小109學年度裁併校，屏東縣府將運用南華國小校園空間打造智慧農業學校。圖／本報資料照
屏東縣高樹鄉南華國小109學年度裁併校，屏東縣府將運用南華國小校園空間打造智慧農業學校。圖／本報資料照

屏東縣高樹鄉南華國小109學年度校園裁併校，閒置的校園空間，屏東縣長潘孟安說，將打造為智慧農業學校，預計今年6、7月啟用，除是智慧農業學校外，也是青年創業育成場域，期盼南華國小能成為學校閒置空間轉型典範。

潘孟安說，屏東縣是農業大縣，未來智慧農業不可或缺，屏東面臨高齡社區、少子化也衝擊到農業產業永續，因此將裁併校園作為特定用途，高樹鄉南華國小，兼具屏北地區農業、果樹密集鄉鎮，打造智慧農業學校。

南華國小校地約2公頃，屏東縣府勞青處長黃鼎倫說，將利用南華國小校園空間，將打造植保機無人機飛行場考照場域，培訓植保機飛手；潘孟安說，相較於傳統人工噴灑農藥，改以遙控無人機進行，可以提高噴灑精準度與作業效率，也可降低農民受到健康危害。

黃鼎倫說，閒置校園空間做為銀、青陪伴，打造「老、青共創產業」，除了傳統務農外，朝行銷品牌加值，數位應用，規畫自媒體、直播培訓課程等，另外也結合社區打造多功能的銀髮空間。

「和周邊小學推動食農教育」黃鼎倫說，與新豐村的善導書院合作、周邊大路關社區發展協會與在地農業產銷班推動在地產業培力，打造「產地到餐桌的間體驗」，讓青年力量注入後，讓農業加值。

黃鼎倫說，以高樹鄉為主要場域，逐漸拓展屏北區域，以科技農業為主軸，打造智慧農業學校，農業創新、科技智慧應用，與農業大數據觀測，與自動化農機具設備推展。

黃鼎倫說，屏東縣現階段庇護工場多以烘焙、洗衣類型為主，希望未來在高樹鄉也能打造「庇護農場」，提供身障孩子們工作空間。

屏東縣長潘孟安今在專業飛手帶領下操作15公斤以下農噴機，潘孟安說，將運用閒置校園空間打造智慧農業學校。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今在專業飛手帶領下操作15公斤以下農噴機，潘孟安說，將運用閒置校園空間打造智慧農業學校。記者劉星君／攝影

屏東縣 併校

相關新聞

裁併校園閒置空間 屏東縣府打造智慧農業學校

屏東縣高樹鄉南華國小109學年度校園裁併校，閒置的校園空間，屏東縣長潘孟安說，將打造為智慧農業學校，預計今年6、7月啟用...

高市岡山寒冬送暖好有愛 滷肉飯業者與退休主秘來響應

高雄市岡山區公所今天舉辦歲末「人間有愛、寒冬送溫情」活動，高雄市社福慈善團體聯合會發揮愛心募集物資，慧圓慈善會與岡山區公...

東北季風又斷綠島海空交通 海運宣布明天正常啟航

寒流來襲，在台東不像外縣市那麼冷，東北季風卻依然強勁，上午綠島飛往台東的2個班次全都取消；海上交通也未啟航。不過東部航務...

影／茄萣萬福宮建醮最高潮 今早燒王船祈求疫情遠離

高雄市茄萣萬福宮王船醮今天進入最高潮，巨大王船由眾多男丁合力拖行至海灘，準備就緒後，華麗王船瞬間陷入火海，不久後化成灰燼...

境外汙染高屏空品差 飛鷹計畫空拍查露天燃燒河川揚塵

高雄市環保局表示，昨天起因大量汙染物隨北風南下，影響高雄空氣品質，空氣品質AQI為橘色提醒至紅色警示等級，於是協調啟動跨...

旅遊淡季 高屏分推住宿優惠

國旅補助結束，疫情升溫又逢寒流和旅遊淡季，讓淡季更淡。屏東縣政府和縣內旅宿業者合推「春遊屏東宿省千元」優惠；高雄市因應春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。