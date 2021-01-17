裁併校園閒置空間 屏東縣府打造智慧農業學校

屏東縣高樹鄉南華國小109學年度校園裁併校，閒置的校園空間，屏東縣長潘孟安說，將打造為智慧農業學校，預計今年6、7月啟用，除是智慧農業學校外，也是青年創業育成場域，期盼南華國小能成為學校閒置空間轉型典範。

潘孟安說，屏東縣是農業大縣，未來智慧農業不可或缺，屏東面臨高齡社區、少子化也衝擊到農業產業永續，因此將裁併校園作為特定用途，高樹鄉南華國小，兼具屏北地區農業、果樹密集鄉鎮，打造智慧農業學校。

南華國小校地約2公頃，屏東縣府勞青處長黃鼎倫說，將利用南華國小校園空間，將打造植保機無人機飛行場考照場域，培訓植保機飛手；潘孟安說，相較於傳統人工噴灑農藥，改以遙控無人機進行，可以提高噴灑精準度與作業效率，也可降低農民受到健康危害。

黃鼎倫說，閒置校園空間做為銀、青陪伴，打造「老、青共創產業」，除了傳統務農外，朝行銷品牌加值，數位應用，規畫自媒體、直播培訓課程等，另外也結合社區打造多功能的銀髮空間。

「和周邊小學推動食農教育」黃鼎倫說，與新豐村的善導書院合作、周邊大路關社區發展協會與在地農業產銷班推動在地產業培力，打造「產地到餐桌的間體驗」，讓青年力量注入後，讓農業加值。

黃鼎倫說，以高樹鄉為主要場域，逐漸拓展屏北區域，以科技農業為主軸，打造智慧農業學校，農業創新、科技智慧應用，與農業大數據觀測，與自動化農機具設備推展。