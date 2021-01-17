高市岡山寒冬送暖好有愛 滷肉飯業者與退休主秘來響應

高雄市岡山區公所今天舉辦歲末「人間有愛、寒冬送溫情」活動，高雄市社福慈善團體聯合會發揮愛心募集物資，慧圓慈善會與岡山區公所攜手關懷60戶弱勢民眾，今天在老人活動中心發送白米與民生物資，去年入選高雄肉燥飯爭霸賽的志斌食品公司也提供美味肉燥飯招待弱勢邊緣戶。

高雄市政府社會局居中媒合關懷邊緣戶，今天上午在岡山區老人活動中心發放白米及其他物資，另準備2000元物資劵，受贈者可以自由運用。

岡山區公所指出，今年除高雄市社福慈善團體聯合會與慧圓慈善會送愛來岡山外，已經退休的前公所主秘梁貴柱也豪氣捐贈100包白米，去年參加高雄市府舉辦肉燥飯爭霸賽，獲得入選的志斌食品公司獨家提供美味肉燥飯。