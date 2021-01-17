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全台貧戶比率最高 台東縣120戶弱勢家庭受邀提早圍爐

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
社會處安排專人進場上菜。記者施鴻基／攝影
社會處安排專人進場上菜。記者施鴻基／攝影

台東縣政府社會處今天邀請120戶弱勢家庭代表在享溫馨提早圍爐，並致贈每人1000元春節紅包和生活物資。縣長饒慶鈴說，天氣雖然寒冷，但社會上有這麼多善心團體令人感到溫暖。

衛福部曾統計台東縣是全台灣貧戶比率最高的縣市，平均每100人有將近8人是中低收入戶。國際扶輪社3510地區和台東天后宮、名昇海產捐助紅包和物資，促成這場席開約50桌的圍爐餐會，120戶約500名弱勢家庭兒少與會，立委劉櫂豪、議長吳秀華、台東市長張國洲等人都到場致意。多數扶輪社來自高雄。

饒慶鈴先上台致贈物資給兒少代表，今年為避免弱勢小朋友曝光，準備面具讓他們戴上台；領過物資緻，他們也回贈饒慶鈴卡片。

饒慶鈴說，台東縣內有30多名兒少由她監護，一餐團圓飯對一般家庭來說可能只是一年一度的事情，但有的家庭想吃大餐卻很困難，縣府集合民間力量辦餐廳，希望讓孩子們暖胃、也暖心。

社會處副處長高忠雲說，台東縣目前估算需照顧的中低收入戶約9000人 ，而且還不含世界展望會和家扶中心扶助家庭的人數，政府雖編預算協助，但畢竟有限，民間力量挹注剛好可以彌補。

台東縣長饒慶鈴（左）致贈春節物資給戴面具的受助兒童。記者施鴻基／攝影
台東縣長饒慶鈴（左）致贈春節物資給戴面具的受助兒童。記者施鴻基／攝影
今年資助台東弱勢兒少的團體代表上台受贈感謝狀。記者施鴻基／攝影
今年資助台東弱勢兒少的團體代表上台受贈感謝狀。記者施鴻基／攝影
台東縣弱勢家庭今天提早圍爐。記者施鴻基／攝影
台東縣弱勢家庭今天提早圍爐。記者施鴻基／攝影
社會處安排專人進場上菜。記者施鴻基／攝影
社會處安排專人進場上菜。記者施鴻基／攝影

台東 饒慶鈴 弱勢家庭

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