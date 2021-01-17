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影／茄萣萬福宮建醮最高潮 今早燒王船祈求疫情遠離
高雄市茄萣萬福宮王船醮今天進入最高潮，巨大王船由眾多男丁合力拖行至海灘，準備就緒後，華麗王船瞬間陷入火海，不久後化成灰燼，現場聚集數千民眾見證燒王船儀式，並以崇敬精神恭送王爺，期盼疫情遠離、無災無厄。
萬福宮在1960年第一次舉辦王船建醮，共辦過8次建醮大典，2002年距今，睽違18年再度辦王船艦醮，此次斥資500萬打造史上第三大王船，全長18.4公尺、寬4.4公尺、高5.1公尺。
清晨6點15分，拉王船的男丁赤足齊聚萬福宮廣場，百人合力將王船拖行出巡，信眾跟隨在後，行走白砂路、濱海路，最後送至海灘。王船就定位後，船代及水手放置紙錢，揚起船帆後準備就緒，10點20分左右，在熱鬧音樂伴奏下，華麗王船在眾人眼中「起火」燃燒，整艘王船置身熊熊大火中，最後成為灰燼。
萬福宮主祀五府千歲（又稱王爺），王船就是王爺巡行的交通工具，早年用來驅除瘟疫，眾人恭送王爺出海，帶走厄運也祈求平安。建醮人員指出，送王儀式（恭送王爺啟行）是一般俗稱的燒王船，今天的送王是整個醮典儀式最高潮，今年適逢疫情肆虐，王船放置平安符，祈求疫情遠離、大家平安。
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