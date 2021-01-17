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境外汙染高屏空品差 飛鷹計畫空拍查露天燃燒河川揚塵

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局協調啟動跨縣市雲林至高雄「飛鷹計畫」，出動空拍機查緝露天燃燒、巡查河川揚塵情形。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局協調啟動跨縣市雲林至高雄「飛鷹計畫」，出動空拍機查緝露天燃燒、巡查河川揚塵情形。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局表示，昨天起因大量汙染物隨北風南下，影響高雄空氣品質，空氣品質AQI為橘色提醒至紅色警示等級，於是協調啟動跨縣市雲林至高雄「飛鷹計畫」，出動空拍機查緝露天燃燒、巡查河川揚塵情形。今天繼續啟動陸海空三方應變，減緩空氣品質惡化。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，16日因境外汙染嚴重影響高雄空品，環保局啟動陸海空應變措施，全面稽查，最大程度減緩空品惡化。在陸地方面，要求41家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等降載減排；通知大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵；加強路邊機車檢驗及大型柴油車目測判煙；提高道路洗掃；海 的方面，加強港區貨料裝卸防護及巡查船舶排煙情形。

黃家俊說，跨縣市飛鷹計畫是108年秋冬季節雲嘉嘉南高屏六縣市召開跨域空汙應變會議時的決議，主要是因應每年10月到隔年3月秋冬空品不良好發季節，若這六個縣市的26個環保署測站，超過二分之一測站的AQI>150（亮紅燈）時，6個縣市會同時執行UAV飛鷹計畫，透過空拍機巡查。昨天是去年10月至今第一次啟動，高雄巡查面積約100公頃，未查獲露天燃燒等情事。

環保局今早8點繼續啟動跨局處空品不良應變機制，要求大型工廠持續降載、減排、提高汙染防制效率，興達電廠停止2部燃煤機組，另2部發電負載降至50%以下；另也通報各學校、各區公所、各衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。

高雄港區散裝貨輪卸貨使用防塵網。圖／高雄市環保局提供
高雄港區散裝貨輪卸貨使用防塵網。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局協調啟動跨縣市雲林至高雄「飛鷹計畫」，出動空拍機查緝露天燃燒、巡查河川揚塵情形。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局協調啟動跨縣市雲林至高雄「飛鷹計畫」，出動空拍機查緝露天燃燒、巡查河川揚塵情形。圖／高雄市環保局提供
高雄港區散裝貨輪卸貨使用霧砲機。圖／高雄市環保局提供
高雄港區散裝貨輪卸貨使用霧砲機。圖／高雄市環保局提供

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