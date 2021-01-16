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「返校」實境體驗展高雄駁二場 趙天麟和議員揪團體驗

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
立委趙天麟（右三）和高雄市議員林智鴻（右一）、江瑞鴻（右二）、鄭孟洳（左一）、黃秋媖（左二）前往高雄駁二觀看「返校」實境體驗展。記者楊濡嘉／攝影
立委趙天麟（右三）和高雄市議員林智鴻（右一）、江瑞鴻（右二）、鄭孟洳（左一）、黃秋媖（左二）前往高雄駁二觀看「返校」實境體驗展。記者楊濡嘉／攝影

返校Detention 實境體驗展」台灣最終站在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫展出，今天民眾大排長龍等著入場，立委趙天麟帶著家人，並邀請多位市議員、朋友、粉絲進場觀看。這是趙天麟第二次觀看，他表示第一次在松菸看時，印象深刻，有文創意義、有轉型正義理想的實境展來到高雄，決定揪團再看一次。

今天高雄的天氣晴朗，下午駁二蓬萊B3、B4倉庫排隊等著入場的民眾從入口處排到售票處。趙天麟、高雄市議員李喬如、江瑞鴻、林智鴻、鄭孟洳、黃秋瑛都前往觀看。

趙天麟說，「返校」從電玩遊戲改拍成國片，後來又成為實境展，他在台北松菸看過後，留下深刻的印象。那時就在想什麼時候會來到高雄？高雄場的腹地較大，跟台北場的感受不一樣，所以就揪團請家人、好友和粉絲一起看，希望可讓更人感受。場次不多，大家要把握機會。

「返校」高雄展場包含教室區、廁所區、鏡子走廊、校長室、音樂教室、神龕區、輔導室、保健室、無限走廊、結局禮堂等「實境沉浸式體驗區」，布展還原翠華中學場景，制服免費出借，參觀者可換上制服身歷其境。另有「返校」遊戲初版原型開放試玩，觀眾可透過不同體驗來感受這個故事。相關展訊可上官方粉專查看。

立委趙天麟（右三）和高雄市議員李喬如（右一）、林智鴻（右二）、鄭孟洳（左一）、江瑞鴻（左二）前往高雄駁二觀看「返校」實境體驗展。記者楊濡嘉／攝影
立委趙天麟（右三）和高雄市議員李喬如（右一）、林智鴻（右二）、鄭孟洳（左一）、江瑞鴻（左二）前往高雄駁二觀看「返校」實境體驗展。記者楊濡嘉／攝影

趙天麟 返校 制服

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