「返校」實境體驗展高雄駁二場 趙天麟和議員揪團體驗

「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫展出，今天民眾大排長龍等著入場，立委趙天麟帶著家人，並邀請多位市議員、朋友、粉絲進場觀看。這是趙天麟第二次觀看，他表示第一次在松菸看時，印象深刻，有文創意義、有轉型正義理想的實境展來到高雄，決定揪團再看一次。

今天高雄的天氣晴朗，下午駁二蓬萊B3、B4倉庫排隊等著入場的民眾從入口處排到售票處。趙天麟、高雄市議員李喬如、江瑞鴻、林智鴻、鄭孟洳、黃秋瑛都前往觀看。

趙天麟說，「返校」從電玩遊戲改拍成國片，後來又成為實境展，他在台北松菸看過後，留下深刻的印象。那時就在想什麼時候會來到高雄？高雄場的腹地較大，跟台北場的感受不一樣，所以就揪團請家人、好友和粉絲一起看，希望可讓更人感受。場次不多，大家要把握機會。