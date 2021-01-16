金門馬停辦 但跑友熱情不減近千人自主完賽

金門馬拉松原訂16、17日登場，但受疫情影響，金門縣政府11日決定停辦，但這兩天還是有不少跑友照常來金門，今天甚至有不少跑友搶先完成自主馬拉松賽，一群從台北來的熱血跑友，就從金門大學起跑，一群人熱血跑完21K，開心合影。

這群從台北過來的熱血跑友就說，他們6人，連續2次報名都遇上金門馬因疫情而停辦，覺得很可惜，因為大夥的假早就請好了，決定照計畫到金門自主跑馬拉松。羅小姐說，覺得金門跑起來很舒服，又有太陽；有趣的是，這群跑友還自備補給車，準備了很多香蕉與餅乾，沿途補充能量，另也有人扮演專業攝影，全程記錄與空拍。

金門縣政府教育處長羅德水表示，已有近2千位跑友到現場領取住宿優惠券；預估這幾天到金門自主完賽的，最少有1千多人；羅德水說，雖然賽事停辦，但還是歡迎跑友自行在金門的賽道上奔馳，提醒跑友記得使用跑友個人熟悉之跑步紀錄APP存下/截圖個人完賽紀錄，並完成原報名組別公里數。等待大會設計之「線上馬成績登入系統」完成後，上傳完賽紀錄並填寫相關資料，經大會認證後，即可獲得「2021金門馬拉松完賽禮(含主題酒+大浴巾+獎牌)」。

據了解，有網路社群就在臉書發起「島孤人不孤~不滅的金門馬魂」，號召跑友明天上午準時在金門大學開跑，目前已有數百人報名響應。

縣府表示，為考量8000名報名跑友對金門馬的支持，因此盡心規劃相關配套措施，包括協調航空公司，旅客可持參賽報名表或收據(含陪同參賽者)辦理免收手續費退票、報名費全額退費、跑友更可於110年1月31日前完成線上跑，大會除將發給線上完賽證明，也會寄送2021金門馬完賽禮給予完賽跑友。