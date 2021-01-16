過年返鄉機票訂到沒？金門18日調查春節民眾機位需求
110年春節年假共計有7天，為讓鄉親都能買到返鄉過年的機票，金門縣政府積極與交通部民航局協調爭取台金空運運能，將於1月18日起一連3天，再次調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。
金門縣觀光處表示，受理時間將自1月18日（下週一）起至20日共3天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。
為盡速協調春節運能需求，縣府將統計鄉親之需求，以便彙整向民航局協調運能，但為充分發揮空運資源，作最有效利用，避免因部分旅客重複訂位影響多數民眾權益，各航空公司援例於109年春節管制期間(110年2月6日至13日台灣往金門、2月13日至17日金門往台灣)，針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。
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