都上車了怎麼還不補票？他給懷孕女友超浪漫驚喜

屏東縣政府主辦的四重溪觀溫泉季特別企劃「求婚事務所」，繼去年12月20日首場求婚成功後，第二場今晚登場；來自台南的郭子瑞在浪漫燈海中，突拿出鮮花及鑽戒，對女友深情唱出玖壹壹的歌曲「嫁給我吧」，親友團接著現身在旁大喊「嫁給他！」，已有愛的結晶的女友對男友遲來的浪漫求婚當場喜極而泣，兩人歡喜準備新生命到來，迎接辛福的三人新家庭。

今年四重溪溫泉季以「桃花」作為溫泉公園的燈飾主題，以大片桃紅燈海及主題燈飾營造浪漫氛圍，是最佳的求婚聖地，縣府傳播暨國際事務處規畫「求婚事務所」活動，吸引10多組新人報名，最終選出3組，兩組求婚企劃成功後，最後一場將於2月6日舉辦，歡迎民眾到場幫男主角加油。

今晚求婚活動的男女主角在一場宴會上一見鍾情，隨即陷入熱戀，認定彼此為生命中對的人，最近有了新生命出現，雙人世界即將變成三人世界；男主角說，女友曾經甜蜜抱怨，因為兩人相見太晚，都沒有時間好好談戀愛，因此決定給女友一個意想不到的浪漫求婚。

有好歌喉的男主角計畫以唱歌出場，歷經月餘溝通、演練、調整及實地場勘，今晚男主角手拿著鮮花及鑽戒出現在浪漫燈海中，對著女友宜臻深情唱出玖壹壹「嫁給我吧」，親友團也現身大聲呼喊著「嫁給他」，一臉驚喜的女友喜極而泣說出「我願意」，兩人親吻時，現場一陣歡呼聲。