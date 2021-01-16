客語教材當課外讀物 高市客委會最年輕志工是學霸

高雄市政府的戶政事務所、警察派出所等單位都有服務志工身影，就讀高一的邱靖玹是高市客委會最年輕志工，平常利用假日或寒暑假時間到客家文物館替遊客導覽解說。高市客委會指出，邱靖玹具有服務熱誠，雖然高中課業繁重，去年通過客語認證初級考試，客語教材是他調劑身心的課外讀物。

高雄中學一年級學生邱靖玹的父母都是老師，母親是苗栗客家人，邱在國中時期開始為自己找尋客語學習環境，高中選擇到高雄市客家文物館當志工，主要擔任兒童館導覽員。

邱靖玹去年通過客語認證初級考試，今天客委會主委楊瑞霞利用值班時間找他聊天，好奇他如何可以天天應付繁重課業，又能找時間準備客語認證考試。邱靖玹說，他過去參加客語朗讀比賽，過程中累積許多客語詞彙，若覺得課業枯燥乏味或壓力太大，客語書籍與音檔可以讓他放鬆，讀起來反而沒有壓力。

「導覽常遇到年長者，互動過程得到很大回饋」邱靖玹說，來文物館參觀的長輩很友善，聽完介紹會主動分享他們的童年經驗與回憶，這些回饋非常有意義。