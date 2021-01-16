金門新任首長佈達交接 楊鎮浯期許老幹新枝一起向前走

金門縣政府今舉行所屬機關新任首長聯合布達交接典禮，由金門縣長楊鎮浯主持。楊表示，這波人事異動以內升為主，盼鼓勵內部士氣並建立升遷管道，讓在崗位上兢兢業的員工對職場有所期待。

今有行政處處長兼代秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟、稅務局長董梨卿、消防局長王世祿、採購招標所所長翁秝蓁、金寧鄉戶政事務所主任呂世義、烈嶼鄉戶政事務所主任洪春暉、金門縣陶瓷廠代理廠長李銘培等8名主官、管宣誓就職，新任主官人事命令今天起生效。

楊鎮浯也為王世祿授階，授予三線二星佩階，承擔起保障人民生命財產安全的更大責任。

楊鎮浯在致詞時表示，每次人事異動都有其背後意義，常跟外界揣測不一樣，這段時間，關於人事異動，外界有很多想法，但對他而言，人事的變動，始終只有幾個意義，此次像消防局、稅務局都用內升的，希望鼓舞內部士氣，以及建立升遷軌道，讓在崗位上兢兢業業的員工，看到對職場期待。

在波人事變動中，楊鎮浯也特別敦請陳朝金秘書長繼續協助，力邀他回鍋擔任政務官，出任行政處長兼代祕書長，他說，未來幾年，不管誰接任縣長，都會有很多資深前輩退休及離開崗位，很多中生代幹部必須去承擔責任，希望陳朝金協助團隊，帶領年輕幹部，讓大家可以有充分歷練，以備承擔責任。

至於派任警職出身的行政處長陳祥麟轉任建設處長，楊鎮浯表示，建設處所掌管業務繁雜，可說是縣府「龐然大處」，但也是幹部得以好好磨練的單位，以陳祥麟的能力與積極任事的態度，必定可以勝任愉快。面對外界的質疑，陳祥麟則表示，他會帶著鋼盔，往前衝，好好表現。

新任消防局王世祿今天代表致詞，他說自1975年離鄉背井赴中央警官學校攻讀消防系，1979年返鄉，一路從巡官、警察所所長、消防隊長做到消防局副局長，在41年6個月又15天以來，始終與警消為伍，與金門消防體系一起成長。王世祿也提出七大願景，自我期許，其中，包括對預定年底完工的金門大橋擬定了橋上火災、大量傷病患、落海等搶救方案。