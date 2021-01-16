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金門新任首長佈達交接 楊鎮浯期許老幹新枝一起向前走

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯表示，這波人事異動以內升為主，盼鼓勵內部士氣並建立升遷管道，讓在崗位上兢兢業的員工對職場有所期待。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，這波人事異動以內升為主，盼鼓勵內部士氣並建立升遷管道，讓在崗位上兢兢業的員工對職場有所期待。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今舉行所屬機關新任首長聯合布達交接典禮，由金門縣長楊鎮浯主持。楊表示，這波人事異動以內升為主，盼鼓勵內部士氣並建立升遷管道，讓在崗位上兢兢業的員工對職場有所期待。

今有行政處處長兼代秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟、稅務局長董梨卿、消防局長王世祿、採購招標所所長翁秝蓁、金寧鄉戶政事務所主任呂世義、烈嶼鄉戶政事務所主任洪春暉、金門縣陶瓷廠代理廠長李銘培等8名主官、管宣誓就職，新任主官人事命令今天起生效。

楊鎮浯也為王世祿授階，授予三線二星佩階，承擔起保障人民生命財產安全的更大責任。

楊鎮浯在致詞時表示，每次人事異動都有其背後意義，常跟外界揣測不一樣，這段時間，關於人事異動，外界有很多想法，但對他而言，人事的變動，始終只有幾個意義，此次像消防局、稅務局都用內升的，希望鼓舞內部士氣，以及建立升遷軌道，讓在崗位上兢兢業業的員工，看到對職場期待。

在波人事變動中，楊鎮浯也特別敦請陳朝金秘書長繼續協助，力邀他回鍋擔任政務官，出任行政處長兼代祕書長，他說，未來幾年，不管誰接任縣長，都會有很多資深前輩退休及離開崗位，很多中生代幹部必須去承擔責任，希望陳朝金協助團隊，帶領年輕幹部，讓大家可以有充分歷練，以備承擔責任。

至於派任警職出身的行政處長陳祥麟轉任建設處長，楊鎮浯表示，建設處所掌管業務繁雜，可說是縣府「龐然大處」，但也是幹部得以好好磨練的單位，以陳祥麟的能力與積極任事的態度，必定可以勝任愉快。面對外界的質疑，陳祥麟則表示，他會帶著鋼盔，往前衝，好好表現。

新任消防局王世祿今天代表致詞，他說自1975年離鄉背井赴中央警官學校攻讀消防系，1979年返鄉，一路從巡官、警察所所長、消防隊長做到消防局副局長，在41年6個月又15天以來，始終與警消為伍，與金門消防體系一起成長。王世祿也提出七大願景，自我期許，其中，包括對預定年底完工的金門大橋擬定了橋上火災、大量傷病患、落海等搶救方案。

楊鎮浯也有感而發的表示，身為政治工作者，來來去去，真正讓縣府持續往前走的力量，是堅強的縣府團隊，感謝退休前輩的奉獻，謝謝還在工作崗位幹部的努力，提醒新任人員步步向前邁進。他有信心新的團隊會讓金門更好。

縣府所屬機關原新任首長聯合佈達交接典禮今天在縣府一樓多媒體簡報室舉行，縣長楊鎮浯與新任主官管合影。記者蔡家蓁／攝影
縣府所屬機關原新任首長聯合佈達交接典禮今天在縣府一樓多媒體簡報室舉行，縣長楊鎮浯與新任主官管合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府所屬機關新任首長宣誓，由縣長楊鎮浯（左）擔任監誓完成宣誓履新。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府所屬機關新任首長宣誓，由縣長楊鎮浯（左）擔任監誓完成宣誓履新。記者蔡家蓁／攝影
新任消防局王世祿今天也代表致詞，他說在41年6個月又15天的工作生涯，與金門消防體系一起成長，他也提出七大願景，自我期許。記者蔡家蓁／攝影
新任消防局王世祿今天也代表致詞，他說在41年6個月又15天的工作生涯，與金門消防體系一起成長，他也提出七大願景，自我期許。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 楊鎮浯

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