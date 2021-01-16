屏東退休教師捐上百幅畫作 用才華挹注弱勢孩童

屏東中學退休教師李進安，自2015年起，陸續捐贈83幅水彩畫給屏東家扶中心，並協助家扶募得百萬獎學金、助學百名家扶大專生獎學金。今年再捐贈 30幅水彩畫作，期待透過畫作，能讓藝文愛好者幫助經濟弱勢的家扶兒少。

屏東家扶中心也為李進安捐贈畫作編製成畫冊供珍藏，贈送縣內高中、國中及國小近250所學校，讓藝術可以更貼近屏東縣內孩童，薰陶文藝氣息。

屏東家扶表示，李用自己的才華挹注弱勢孩童，讓更多人兼具藝文收藏及傳播助人善念，家扶的孩子可以在開學之際免擔心學費問題，與其他同齡孩子一樣可以順利完成學業。

來自高雄市的愛心企業百岳登山戶外用品負責人林啟文響應李進安善行，主動捐出20萬，另外，李進安畫作愛好者，河見電機副總張乃文、家扶自立青年王吉俊、家扶主委范安煌、輔導主委林新安，都響應捐贈獎學金珍藏李老師畫作。屏東家扶推出捐款萬元以上獎學金，即可獲得一幅李進安水彩畫創作，捐款500元獎學金，可獲得一本水彩畫畫冊，畫作於屏東家扶中心三樓展出至1月20日。