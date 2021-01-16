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心疼吃不起簡餐的孩子 高雄文山扶輪社贈2千個便當

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國際扶輪社3510地區高雄市文山扶輪社發起愛心餐捐贈活動，捐贈2千份便當給北高雄家扶中心。記者徐白櫻／攝影
國際扶輪社3510地區高雄市文山扶輪社發起愛心餐捐贈活動，捐贈2千份便當給北高雄家扶中心。記者徐白櫻／攝影

近日天氣寒冷，擔心弱勢族群可能無法溫飽，國際扶輪社3510地區高雄市文山扶輪社發起愛心餐捐贈活動，今天會同國際同濟會、慈善協會及企業等單位，合力捐贈2千個便當給北高雄家扶中心運用，中午還宴請受關懷對象享用愛心餐，送暖舉動直達人心。

今天中午，國際扶輪社3510地區各地扶輪社友與慈善會人員齊聚岡山「台灣好風水點担」，由文山扶輪社長涂新一代表致贈北高雄家扶中心2千份愛心備用便當給扶幼主委陳明和，日後由家扶中心按月發送受扶助家庭。

文山扶輪社長涂新一說，愛心餐捐贈活動背後有個小故事，有次他與「台灣好風水點担」餐廳的負責人梅東生見面會，目睹一個瘦弱孩子在店門口徘徊沒有入內用餐，打聽下得知這個孩子已經來很多次，這個情境讓他捐贈愛心便當的想法油然而生，也獲得許多社友響應。

北高雄家扶中心扶幼主委陳明和指出，北高雄有4千6百多位扶助孩子，人數全台最多，每年募款也是最困難，感謝外界看見家扶需求，盼扶輪社拋磚引玉，匯集更多愛心照顧2千6百個受扶助家庭。

捐贈儀式結束後，50位參加活動的弱勢家庭成員一起聚餐，一個簡單便當蘊藏許多人的愛與關懷。

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