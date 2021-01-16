池上文庫促台日友好 劉耀祖獲日本旭日雙光章

現年90歲的劉耀祖，擔任池上一郎博士文庫研究協會理事長長達20年，去年11月3日榮獲日本政府2020秋季141名外國人敘勳，並於今天上午在池上一郎博士文庫舉辦授勳儀式。

日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次表示，池上文庫是連結日台的橋樑與交流平台，劉耀祖以發起人身分，設立文庫，進行文物管理與活躍文庫，發展日台友好關係，更有助於促進對日理解。

縣府指出，2010年排灣族雕刻師陳俄安曾獲日本「旭日單光勳章」，睽違10年劉耀祖理事長因長年深根台日交流、傳承日語教育，由日本台灣交流協會推薦，進而獲得日本政府肯定獲頒「旭日雙光勳章」。

「旭日雙光章」是贈予促進日本友好有顯著功績的外籍人士，這次獲頒旭日勳章的141名外國人中，其中，台灣獲勳者包含劉耀祖、謝牧謙及丘如華共3名，僅劉耀祖是台灣南部人。

今天由日本政府頒發「旭日雙光章」的意義非凡，不僅是池上文庫成立20周年，還是池上一郎生日。池上於二戰期間被徵召為軍醫，擔任屏東縣竹田鄉野戰病院院長，儘管戰爭期間，醫藥物資缺乏，仍組織13名的外科醫療團，為受傷的軍人治療，更為鄉民義診深受敬重與愛戴，直到戰後返國。

畢業於日本早稻田大學商學碩士的劉耀祖，受思慕池上一郎的竹田鄉民委託，聯繫上池上並建立深厚的感情，直到池上於2001年過世，劉便以發起人身分設立池上文庫，也辦理許多台日交流活動，並捐贈畢生珍藏日文書籍供大家閱覽。

池上文庫與屏東縣內大學及高中合作，提供文庫場地、藏書作為日語學習教材，對於屏東的日語教育發展有深遠影響。獲頒旭日雙光勳章時，劉耀祖謙虛表示，這份榮耀不是屬於他個人，而是所有協助文庫營運者共同的榮耀。