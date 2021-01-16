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茄萣萬福宮明天燒王船有六大禁忌 沿線禁曬內衣褲
高雄茄萣區白砂崙萬福宮明天（1月17日）將舉辦送王船儀式，預計行經白砂路南段、濱海路四段等地，萬福宮表示，明天上午5點至10點，王船行經路線必須進行交通管制，呼籲鄉親改走濱海公路或往湖內方向改走莒光路。此外，管委會今天公布注意事項，提醒拉王船男性全都要赤腳，王船行經路線不可曝曬內衣褲等六大禁忌。
白砂崙睽違18年舉辦王船醮，明天將進入送王船儀式，萬福官指出，白砂路南段（全家商店至7-11便利商店），濱海路四段是主要的送王船路線，呼籲上午5至10點若要行經此路段的車輛要改道，以免壅塞；建議車輛往返台南、灣裡、茄萣等地車輛改走濱海公路，往湖內方向則可改走莒光路，請用路人包涵與配合。
管委會今天公布六大注意事項，包括僅限赤腳男性拉王船、嚴禁呼喊船代及水手名字、禁跨王船拉繩、居民及遊客不能站得比王船高、禁止沿途居民在戶外曝曬內衣褲，以及禁女性、家中妻子坐月子、戴孝的人拉或碰觸王船。
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