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疫情升溫觀光海嘯再起？屏東祭千元住宿補助

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／翻攝

去年10月底交通部每房千元的旅遊補助結束，進入冬季旅遊淡季後疫情最近又升溫，讓淡季更淡，觀光業者叫苦一片；屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，名額1萬名，自由行旅客從1月27日起至3月7日止（連假除外）入住屏東縣合作的旅宿店，可享每房每晚折抵500元，業者再加碼500元的千元住宿優惠。

縣府說，「春遊屏東宿省千元」只在農曆過年期間2月12至16日與228連假（2月27日至28日）不適用， 並搭配多重活動優惠，第一重「屏東GO好玩」按讚留言分享並tag好友，就有機會抽到知名飯店住宿券。第二重住宿享優惠，前5000名成功入住者可獲得klook折價優惠碼。第三重活動期間入住者，再享活動好禮抽獎資格，勵民眾到國境之南避寒兼度假。

墾丁地區一家飯店主管表示，最近寒流一波波來襲，加上國際變種病毒蔓延，溫降低民眾出遠門度假意願，即使祭出優惠方案，除了下月的農曆連假預估滿房3至4天，平假日訂房率都較往年下跌，本月平日住房率約三至四成，假日六成，數量多的民宿可能更低；「春遊屏東宿省千元」預估可拉抬二至三成訂房率，希望能延長至4月初清連假前。

屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，激勵民眾到國境之南避寒兼度假。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 連假 訂房

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