疫情升溫觀光海嘯再起？屏東祭千元住宿補助

去年10月底交通部每房千元的旅遊補助結束，進入冬季旅遊淡季後疫情最近又升溫，讓淡季更淡，觀光業者叫苦一片；屏東縣政府為為振興觀光經濟，和縣內觀光旅宿團體合推「春遊屏東宿省千元」，名額1萬名，自由行旅客從1月27日起至3月7日止（連假除外）入住屏東縣合作的旅宿店，可享每房每晚折抵500元，業者再加碼500元的千元住宿優惠。

縣府說，「春遊屏東宿省千元」只在農曆過年期間2月12至16日與228連假（2月27日至28日）不適用， 並搭配多重活動優惠，第一重「屏東GO好玩」按讚留言分享並tag好友，就有機會抽到知名飯店住宿券。第二重住宿享優惠，前5000名成功入住者可獲得klook折價優惠碼。第三重活動期間入住者，再享活動好禮抽獎資格，勵民眾到國境之南避寒兼度假。