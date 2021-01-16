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陳時中探視金門福田家園 大秀歌喉高唱「愛拼才會贏」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
衛生福利部部長陳時中昨探視金門縣福田家園，與金門縣長楊鎮浯，一同高唱「愛拼才會贏」，氣氛熱絡。圖／縣府提供
衛生福利部部長陳時中昨探視金門縣福田家園，與金門縣長楊鎮浯，一同高唱「愛拼才會贏」，氣氛熱絡。圖／縣府提供

衛生福利部部長陳時中昨日首度到金門來，行程滿檔，昨天傍晚還探視金門縣福田家園，關懷入住身心障礙福利機構的身心障礙者，雖然是「快閃」行動，停留不到20分鐘，但他還是親切的與院生一同歡唱，唱起了「愛拼才會贏」，相當有趣。

陳時中於昨日下午5時多率領社會及家庭署田基武主任秘書、周宥騏科長蒞臨致贈福田家園年節加菜金，楊鎮浯縣長特地偕同社會處處長董燊、副處長李廣榮、晨光社會福利基金會施美珠創辦人以及福田家園主任陳長源一同歡迎。全程都落實防疫措施，配戴口罩、量體溫、手部酒精消毒及實名制登記。

陳時中部長表示，感謝金門縣政府及福田家園全體工作人員為身心障礙者的辛勞付出與照顧，尤其因受疫情影響，增加機構同仁很多工作量，非常感謝堅守在崗位的所有服務工作人員，此次訪視目的，是為了解機構內環境及設施，關心服務對象日常受照顧、生活情形及相關防疫落實措施。

值得一提的是，在訪視機構環境過程，阿中部長看見服務對象正在歡唱KTV，便現場即興與服務對象一同歡唱，高唱「愛拼才會贏」，一展好歌喉，讓現場歡樂氣氛達到最高，機構內服務對象及同仁都近距離感受到阿中部長的熱情與親和力。

楊鎮浯縣長表示，非常感謝阿中部長百忙之中抽空前來，機構營運管理與全日照顧工作不易，感謝中央與地方一條心，透過不同的計畫性補助機構經費，減輕地方財政負擔，以穩定機構營運，嘉惠地方的身心障礙者，期許未來可以獲得中央更多支持，提供身心障礙者更優質的照顧與服務。

衛生福利部部長陳時中昨日首度到金門來，傍晚還探視金門縣福田家園，關懷入住身心障礙福利機構的身心障礙者，他親切的與院生一同歡唱，唱起了「愛拼才會贏」，相當有趣。圖／縣府提供
衛生福利部部長陳時中昨日首度到金門來，傍晚還探視金門縣福田家園，關懷入住身心障礙福利機構的身心障礙者，他親切的與院生一同歡唱，唱起了「愛拼才會贏」，相當有趣。圖／縣府提供

金門 陳時中

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