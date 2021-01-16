旅行社老闆李沃耀以母之名捐300萬 助金門家扶蓋新館

知名旅台企業家環遊國際旅行社負責人李沃耀、陳素蘭伉儷，最近遭逢母喪，侍母極孝的他以慈母之名義，今天慷慨解囊捐出300萬元，做為金門家扶中心兒童扶幼館興建基金，這也是李沃耀夫婦近年二度對金門家扶中心的幫助。在捐贈儀式中，50位多位的受扶助兒童也現場獻唱「母親妳真偉大」，表達對李母太夫人遺愛人間表達感激之意；李沃耀的台灣友人與眷屬近百人也在在場見證，氣氛溫馨。

這場捐贈儀式今天上午10點多假金門家扶基金會的新會址舉行，由家扶中心扶幼主委李根遠代表家扶中心接受這筆善款，包括縣長楊鎮浯、社會處長董燊、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊，家扶中心扶幼副主委黃聿標，中心主任李桂平等人在場見證。活動以音樂追思的方式進行，有家扶中心兒童的感恩獻唱，也有陳國琍率領的碧山樂團和台電塔山發電廠員工組成的薩克斯風社，協同公益演奏有關懷念母親和感恩的心等樂曲。

李沃耀有感而發表示，他這幾天處理完母親的後事、功德圓滿，今日以母之名捐款，希望劬勞一生的母親之愛，能永遠遺留人間，家扶中心就是孩子們的母親，祝福家扶孩子都能健康成長，將來也能回饋社會。

李根遠表示，李沃耀是在台的成功企業家，是金門之光，即便新冠肺炎疫情嚴峻，觀光產業遭逢困境，李沃耀夫婦仍不忘關注家扶中心，關懷地方弱勢兒童，令人敬佩。除了建館基金捐贈之外，李沃耀夫婦還親自精心挑選近百份文具禮品，贈與家扶中心的兒童，與會嘉賓也獲贈防疫口罩，並期許大家防疫之餘，不忘在家鄉行善助人。

見證此公益捐贈典禮的金門縣長楊鎮浯，肯定及讚揚李沃耀夫婦是孝行楷模，母親教養有方，居喪守制期間仍不忘照顧弱勢家庭，連續幾年來也不斷關懷家鄉、捐贈善款行善助人，是我們金門人的光榮。同時也期盼家扶中心，在鄉親和賢達的支持下，再締造下一個50年永續服務，完成照顧地方弱勢兒童的使命。