把森林遊樂區變阿凡達場景！墾丁導入實境遊戲更好玩

以真實世界為舞台，結合虛擬元素的戶外實境遊戲正興起，屏東林區管理處創新經營手法，與有豐富遊戲開發經驗的遊戲團隊合作，將墾丁森林遊樂區打造成奇幻故事情境人口，透過遊戲觀察了解園區的景物和動植物生態，遊客只要購買遊戲道具盒，搭配可行動上網手機，2至6人即可組隊遊玩，體驗不限時間，即日起在官網開放預購，為森林遊樂區開創旅遊新體驗。

屏東林管處說，墾丁除了藍天白雲和大海，墾丁國家森林遊樂區有獨特的石灰岩洞穴地質景觀、巨大白榕林等自然生態美景，為推廣生態旅遊並吸引年輕族群，特邀實境遊戲團隊規畫「魔幻海角：森林的試煉」首部曲，以時下最流行的推理解謎遊戲，結合區內代表性動植物，如灰面鷲、梅花鹿、銀葉板根、棋盤腳等，將遊樂區打造成奇幻故事情境，激發民眾探索森林生態的想像及興趣，進而達到環境教育寓教於樂效果。

負責遊戲開發的芒果遊戲團隊，在台灣擁有豐富的遊戲開發經驗，有別於市面上戶外實境遊戲以歷史文化、博物館、都會社區為背景，這是首次以國家森林遊樂區、自然生態為設計主題，團隊多次場勘及測試，故事情境發想以蔥鬱茂密的熱帶森林為題材，描述如同電影阿凡達場景並帶入如哈利波特魔法世界的想像，遊客將化身為魔導士與大自然的生物精靈對話，破解園區中包含石筍寶穴、花榭、茄冬巨木等關卡點，闖關同時走訪點，從閱讀遊戲故事及解答中，了解生態特色。

屏東林管處昨天邀請知名部落客作家、旅宿業者搶先體驗，花費2個多小時完成遊戲挑戰；體驗者說，以往來墾丁大家只會玩樂打卡、訂漂亮民宿，這次嘗試新玩法，既新奇又好玩，解謎遊戲有點挑戰性，玩完遊戲若搭配預約導覽解說，可更了解園區及生態特色，光是森林遊樂區，半天還玩不完。