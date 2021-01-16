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冬季限定火紅「龍貓隧道」 屏東這條鄉道美景醉人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／讀者提供

屏東縣新埤鄉有條沿路種滿大葉欖仁的鄉道，不到1公里長由樹海圍繞的林蔭隧道，也被網友暱稱為南部版的龍貓隧；入冬以來寒流一波波過境，大片的黃綠色樹林也換上紅妝，白天溫暖的冬陽灑下，和滿地落葉形成的花毯相輝映，平時少有遊客探訪，隨著紅葉美景在網路曝光，美麗又夢幻的林蔭隧道，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。

「不誇張，怎麼拍都美爆！」住屏東市的鄭姓攝影玩家說，這座被樹海圍繞的大葉欖仁林蔭隧道，入冬後樹梢被染紅，置身其中樹葉婆娑，聆聽風飛葉絮，欣賞落葉花毯，如夢似幻又寧靜的景色讓人流連，視覺上延伸看起來就像是日本國寶級動畫大師宮崎駿筆下的龍貓隧道，也是季節限定版美景。

住高雄市的吳姓女遊客看到美照特地偕好友前來造訪，她說，變色後的樹梢，形成彷如整片的楓紅景致，讓人宛如走進加拿大楓葉林一般，林蔭隧道延伸出奇妙又浪漫的穿透視覺感，溫暖的陽光灑落其間，驅走寒意；暫離城市喧囂，來這散散步、拍美照、曬太陽，令人心曠神怡，捨不得走。

這條由樹海圍繞的林蔭隧道，位於屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園的屏115鄉道鄉上，在林邊溪堤防旁；新埤鄉長林志成說，10多年前獅頭社區總體營造時，鄉公所結合社區在道路兩旁種植大葉欖仁，近年枝葉茂密形成隧道狀，附近沿山公路還有台糖公司約4公頃的環保林園大道，是新埤鄉的綠色廊道。

屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／陳姓讀者提供
屏東縣新埤鄉往獅頭石頭公園屏115鄉道鄉上的大葉欖仁林蔭隧道被染紅，成為攝影玩家眼中必訪的美拍秘境。圖／陳姓讀者提供

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