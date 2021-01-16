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屏東在地企業贈百萬復康巴士 為偏鄉弱勢提升運能

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
中洲建設有限公司董事長黃啟倫（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影
中洲建設有限公司董事長黃啟倫（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影

屏東縣近年邁入高齡化社會，加上縣內地形狹長又遼闊，大眾運輸路線無法迎合長者需求，因此，縣內設置94輛復康巴士補足民眾需求。為提升復康巴士運能，中洲建設有限公司董事長黃啟倫，耗資約200萬量身訂做以利身障者乘坐的大型復康巴士，贈與屏東縣政府。對此，屏東縣長潘孟安表示，在屏東深耕的企業，對社會付出不遺餘力，感到相當感動與感謝。

縣府指出，屏東縣內年滿65歲人口今年已來到14萬6353人，占總人口數的18.01%，縣府為補足大眾運輸無法觸及的偏鄉，以及長者、身障者的交通需求，便於縣內設置94輛復康巴士車輛，分別有43輛設於屏北地區；34輛設於屏中地區；14輛設於屏南；1輛設於小琉球，另有2輛旅遊巴士。

縣府表示，復康巴士主要目的在於補足大眾運輸未能觸及的地方，替長者、身障者提供更多便利且無障礙的乘坐空間，也能讓需要的民眾能方便就醫、訪親探友甚至是旅遊。

為提升復康巴士運能，中洲建設耗資約200萬，將一般巴士加高車頂，以利身障者、輪椅族上下車與乘坐的大型巴士，於昨天的尾牙活動中，贈與屏東縣政府。

對此，潘孟安說，看到屏東在地深耕的企業，不斷成長與茁壯，也對社會公益付出不遺餘力，此外，若公共建設有不足之處，中洲建設也不忘出手相助，感到相當感動與感謝。

「為社會付出，一定要用在最需要的地方」黃啟倫說，企業能在地方深耕，一定要為社會盡一份心力，因此，不僅要善盡企業責任，同時也希望能拋磚引玉，讓更多有能力的人一同投入公益。

屏東縣政府去年底向衛福部爭取購置10輛無障礙車輛，為偏鄉離島提供復康巴士運能。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年底向衛福部爭取購置10輛無障礙車輛，為偏鄉離島提供復康巴士運能。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 巴士 身障者

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