金門醫院日照中心揭牌 陳時中送大禮

衛生福利部長陳時中今天出席部立金門醫院日間照顧中心揭牌典禮，送上大禮表示，補助新台幣7200萬元建構住宿型長照機構。縣府感謝陳時中以健康平權角度滿足離島醫療需求。

揭牌典禮傍晚在金門醫院負壓病房舊址舉行，在聆聽金門醫院院長侯重光報告「金門醫院推動長照2.0發展」後，陳時中允諾全力持續支持金門醫院發展急重症醫療及長期照護業務，提升醫療照護品質，朝醫療在地化目標努力。

陳時中期勉金門醫院秉持初衷，持續以專業醫療知識和熱忱來提供照護與服務，守護地區民眾健康，落實醫療在地化和在地老化的理念。

對於縣府向衛福部爭取的「住宿型長照機構」，陳時中今天主動表示，衛福部將補助7200萬元，其餘2000萬元由醫院自籌。另外，衛福部之前也已同意補助金門醫院興建腫瘤中心1億5000萬元。

金門醫院日照中心揭牌儀式，由陳時中，縣長楊鎮浯，以及行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣衛生局長李錫鑫、金門縣醫師公會理事長劉兆輝、民進黨金門醫療支援服務處執行長蔡其雍、金門醫院院長侯重光等人共同揭牌。

縣衛生局表示，金醫日照中心的長者，白天由交通車接送到中心，社工、護理師以及照服員等專業工作人員提供生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、家屬支持及諮詢服務、護理服務、備餐服務、以及社區連結等服務，並與其他長輩交流、互動，晚上再由交通車接送返家，享受家人的溫情關懷，除了增加社會參與的機會外，也提升長輩與家人的生活品質。

楊鎮浯補充說，金門縣65歲以上人口已接近15%，現有蘭湖、西方和今天揭牌的部立醫院日照中心，以及由社區發展協會經營的珠山日照中心，目標就是要做到「在地安養．在地終老」，讓長者過著有尊嚴、有品質的老年生活。

楊鎮浯感謝陳時中送上大紅包，除了之前腫瘤中心1億5000萬元，今天又允諾將補助7200萬元建構住宿型長照機構；楊鎮浯更感謝陳時中以健康平權角度看待離島偏鄉的醫療需求，這對離島偏鄉是福音，相信離島醫療會越來越好。