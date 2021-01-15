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兒福政策爆醜聞！這國總理宣布內閣總辭

避防疫漏洞 陳時中：居家檢疫登機系統結合

中央社 / 金門縣15日電
衛生福利部部長陳時中（右一）今日下午跨海出席衛福部金門醫院日間照顧中心揭牌典禮，並在金門縣長楊鎮浯（右二）的陪同下視察日照中心。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部部長陳時中（右一）今日下午跨海出席衛福部金門醫院日間照顧中心揭牌典禮，並在金門縣長楊鎮浯（右二）的陪同下視察日照中心。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

衛生福利部長陳時中今天表示，落跑到金門的台商並未感染新冠肺炎，未來要將居家檢疫和飛航系統結合，避免造成防疫漏洞；他並表示，只要兩岸對疫情有信心，小三通一定復航。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國際疫情持續增溫，金門縣衛生局疾病管制科今天表示，從中國返台的屏東縣籍男子，去年12月31日入境台灣後失聯，直接由松山機場搭機到金門，透過警政協尋隨即隔天返台，回到屏東縣居家檢疫。男子在檢疫期間沒有任何不適症狀，並在今天結束居家檢疫14天，進行自主健康管理中。

陳時中下午抵金門參加部立金門醫院日間照顧中心揭牌典禮，他在接受媒體聯訪表示，對於屏東台商在居家檢疫期間跑到金門，未來居家檢疫系統要和民航、登機等系統連結，一旦發現人員失聯可以即刻處理。

陳時中表示，這種情形以前非常少發生，這次事件讓大家提高警覺，好在警政系統強，已找到這名台商。對於外界「防疫漏洞」質疑，陳時中說，這名台商只是一個從國外回來的人，可能性風險高一點點，但並不是有風險的人，所以大家可以放心。

另外，中央流行疫情指揮中心12日公布北部某醫院醫師和護理師確診，陳時中表示，這名醫師是在隔離病房服務病患時感染，目前狀況穩定；二採風險稍高的77人目前都呈陰性。

陳時中說明，中央疫情中心以超高標準看待此案，並不是醫院出現破口，而是醫師受到感染，這是不同情況；尤其這家醫院收容全台1/5病患，衛福部相當感謝，而且醫院長期依標準行事，並不會對這家醫院進行擴大篩檢計畫。疫情中心會要求有相關症狀的醫護人員要在症狀完全消除後再到醫院上班。

此外，小三通暫停已快滿1年，陳時中表示，未來兩岸一定要復航，只要做到完全交換疫情資訊，雙方都有信心，當然就會復航。不過，這是大陸委員會權責，中央疫情中心只能提供相關疫情資訊和建議。

疫情 陳時中 金門

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