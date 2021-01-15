看好高雄亞灣 民間「組發展高雄經貿戰略聯盟」動起來

看好高雄亞灣區發展，高雄經貿發展協會邀美國商會等6單位合組「大聯盟」，統合各自優勢，配合政府招商引資，以活絡大高雄。副市長林欽榮指亞灣區定位為5G AiOT（人工智慧物聯網）國家級實驗場域，市府將整合民力，大廠帶小廠，並獎助青創邁步推進，未來此地的發展指日可待。

「發展高雄經貿戰略聯盟」由高市經貿協會發起，今天與高雄美國商會、台灣玉山科技協會南台灣分會、高市都市更新聯盟協會、國城建設集團、高雄亞洲新灣區開發公司共同簽署合作備忘錄，締結策略聯盟。

聯盟認為，亞灣是高雄產業轉型契機，灣區腹地位於時代大道兩側、成功路以西（特貿區）、擴建路以南土地（特倉區)，目前核心用地多為民間企業擁有，未來協同公部門共同開發，有機會讓國際企業以高雄為樞紐，創造產值及國際競爭力。

嘉新資產管理開發公司董事長祁士鉅表示，亞灣區目前陸續通過開發許可，去年底中央及高市府已宣示5G AiOT（人工智慧物聯網）實驗場域落腳於此，企業界有感於政府已經在動，也跟進腳步。

高市副市長林欽榮說，六個加入經貿戰略聯盟的單位，跨領域也跨產業，深具指標性，而高雄亞灣區是國家「唯二」的5G AiOT（人工智慧物聯網）實驗場域，加上高軟二期也將推進，未來進駐此地的企業可發揮大廠帶小廠，端點對端點的效益，發展包括無人機、無人船、精密醫療、長照科技等，前景可期。市府計畫2年後完成灣區交通及智慧聯等基礎建設，4年內完成高軟二期建置，6年內走向國際。