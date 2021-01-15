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高雄冬季水情 陳其邁：水位再降啟動伏流水
高雄地區平均每日用水約145萬噸，針對冬季水情，高雄市長陳其邁今天表示，市府持續監測供水狀況，若水位再下降，將啟動伏流水供應，估算最大供水可達每日70萬噸容量。
全台水情吃緊，陳其邁上午至鳳山水資源中心視察供水情形，會前接受媒體聯訪表示，高雄地區平均每日用水約145萬噸，其中民生用水約125萬噸，工業用水約20萬噸。市府持續監測供水狀況，若水位再持續下降，將會啟動伏流水，最大供水可達每日70萬噸容量。
除了呼籲市民節約用水，陳其邁也提到高雄是最早設立再生水廠的城市，目前有鳳山水廠、臨海水廠。其中臨海水廠的第1期工程約有3.3萬噸年底即可啟用，鳳山再生水廠則約4.5萬噸，加起來約8萬噸用水。
陳其邁表示，市府也超前部署在橋頭科學園區設立再生水廠，每日約2萬噸供水，讓工業及民生用水能供應無虞。他提及，對於工廠或者投資業者而言，在全台缺水狀況下，高雄不論是電、水，甚至土地，都是相對而言較為充裕且有準備的城市。
為因應包括橋頭科學園區、大社工業區、台塑仁武廠、南科高雄園區等北高雄未來產業發展，高市府已向內政部營建署爭取預算辦理橋頭或楠梓再生水廠興建，預計民國111年底辦理招商，114年可供應第一期1萬噸再生水。
高雄地區無大型水庫，所需公共用水約60%來自高屏溪，還要支援供水台南，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險。有鑑於此，經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發地下伏流水，目前高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，最大供水可達每日70萬噸，發揮備援功能達到穩定供水效果。
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