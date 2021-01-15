快訊

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄冬季水情 陳其邁：水位再降啟動伏流水

中央社 / 高雄15日電
陳其邁表態肯定，仍留不住高雄市警察局長劉柏良。聯合報系記者王昭月／攝影
陳其邁表態肯定，仍留不住高雄市警察局長劉柏良。聯合報系記者王昭月／攝影

高雄地區平均每日用水約145萬噸，針對冬季水情，高雄市長陳其邁今天表示，市府持續監測供水狀況，若水位再下降，將啟動伏流水供應，估算最大供水可達每日70萬噸容量。

全台水情吃緊，陳其邁上午至鳳山水資源中心視察供水情形，會前接受媒體聯訪表示，高雄地區平均每日用水約145萬噸，其中民生用水約125萬噸，工業用水約20萬噸。市府持續監測供水狀況，若水位再持續下降，將會啟動伏流水，最大供水可達每日70萬噸容量。

除了呼籲市民節約用水，陳其邁也提到高雄是最早設立再生水廠的城市，目前有鳳山水廠、臨海水廠。其中臨海水廠的第1期工程約有3.3萬噸年底即可啟用，鳳山再生水廠則約4.5萬噸，加起來約8萬噸用水。

陳其邁表示，市府也超前部署在橋頭科學園區設立再生水廠，每日約2萬噸供水，讓工業及民生用水能供應無虞。他提及，對於工廠或者投資業者而言，在全台缺水狀況下，高雄不論是電、水，甚至土地，都是相對而言較為充裕且有準備的城市。

為因應包括橋頭科學園區、大社工業區、台塑仁武廠、南科高雄園區等北高雄未來產業發展，高市府已向內政部營建署爭取預算辦理橋頭或楠梓再生水廠興建，預計民國111年底辦理招商，114年可供應第一期1萬噸再生水。

高雄地區無大型水庫，所需公共用水約60%來自高屏溪，還要支援供水台南，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險。有鑑於此，經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發地下伏流水，目前高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，最大供水可達每日70萬噸，發揮備援功能達到穩定供水效果。

陳其邁 高屏溪 社工

延伸閱讀

鳳山火災遇難越籍媳婦親人要來台奔喪 高市府全力協助

兩度開會期間調動警局長 高市議長怒向中央和市長抗議

穎崴科技二廠動土 陳其邁：半導體聚落在南、高成形

高市預算審不完 陳其邁：盼府會一心

相關新聞

高雄冬季水情 陳其邁：水位再降啟動伏流水

高雄地區平均每日用水約145萬噸，針對冬季水情，高雄市長陳其邁今天表示，市府持續監測供水狀況，若水位再下降，將啟動伏流水...

寒流重創屏東蓮霧 「黑珍珠故鄉」成重災區

寒流接連來襲，重創正值盛產季的屏東蓮霧，驟降的低溫加上隔日又出太陽，瞬間忽冷忽熱，蓮霧紛紛出現裂果、落果，這幾天遲發性落...

爭取工作權 大社石化自救會寄9千份陳情書至總統府

高雄市大社石化工業區出現降編爭議，產業員工組自救會爭取權益，自救會上月起發動陳情書連署，今天將9千份陳情書郵寄至總統府。...

高雄蓮霧寒害農損持續增加 損失上看894萬

南台灣天氣放晴後出現遲發性農損，高雄蓮霧寒害災情持續擴大。市府農業局指出，除六龜蓮霧出現嚴重裂果與落果現象外，路竹、內門...

警界服務35年退休 最後一天上班也要修好電腦才走

高雄警界明天將有一批人士退休，湖內警分局的巡佐陳榮忠、警務佐吳明鴻都是服務至65歲屆齡才退休。其中陳榮忠職場生涯在阿蓮、...

屏東獨老雞湯送暖啟動 福利包安喜、安康與安居保屏安

屏東縣府與屏基共同合作獨居老人雞湯送暖活動邁進第19年，屏東縣65歲以上長者有14萬6353人，社會處列冊獨居長輩有34...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。