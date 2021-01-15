寒流重創屏東蓮霧 「黑珍珠故鄉」成重災區

寒流接連來襲，重創正值盛產季的屏東蓮霧，驟降的低溫加上隔日又出太陽，瞬間忽冷忽熱，蓮霧紛紛出現裂果、落果，這幾天遲發性落果仍持續中，災情不斷擴大，因蓮霧無法提早採收，果農只能靠申請天然災害現金救助及低利貸款彌補損失；縣府農業處說，這波寒流造成的蓮霧災損，有「黑珍珠的故鄉」美名的林邊鄉是重災區，有151公頃受災。

縣府農業處說，忽冷忽熱造成蓮霧遲發性裂果、落果，全縣種植面積約2000多公頃，到今天統計受損面積有317公頃，損失近7000萬元，林邊鄉151公頃占近半，南州鄉40公頃、鹽埔鄉37公頃、枋寮鄉和東港鎮各30公頃，下波寒流又要報到，遲發性落果仍將持續，至本月20日天然災害現金救助申請截止日前，災損面積還會再增加；另百香果、木瓜和苦瓜有零星災情，屏北地區進入採收季的蜜棗則未受影響。

林邊鄉陳姓果農說，去年沒有颱風，預估會是蓮霧的豐收年，沒想寒流來攪局，熱帶性水果的蓮霧怕冷，低溫造成落果，太陽出來後易出現裂果，套袋蓮霧即使七至八分熟也不能採收，裂果的市場賣相差，價格不好，批發價每斤50元都不一定賣的出去，乾脆就地棄置當肥料，只能靠申請天然災害現金救助彌補損失。