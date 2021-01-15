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爭取工作權 大社石化自救會寄9千份陳情書至總統府

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
大社工業區降編勞工自救會今日郵寄9千多份陳情書至總統府。圖／自救會提供
大社工業區降編勞工自救會今日郵寄9千多份陳情書至總統府。圖／自救會提供

高雄市大社石化工業區出現降編爭議，產業員工組自救會爭取權益，自救會上月起發動陳情書連署，今天將9千份陳情書郵寄至總統府。陳情書提及，大社若從特種工業區降編為乙種工業區，將會導致關廠命運，盼總統看見勞工心聲，照顧勞工生活。

社工業區降編勞工自救會動作頻繁，上月發動萬人遊行，今天將9千多份由勞工與家屬親筆簽名的請願書郵寄至總統府，請願書上面有國喬工會理事長孫學山、台橡工會理事長許嘉宏，大連工會理事長梁育誠、中石化工會理事長 張貴銘、高雄塑酯工會理事長張耀平等人聯名。

陳情書指出，大社工業區若從現行的特種工業用地降為乙種工業用地，將不符合土地使用分區限制規定，員工賴以維生的工廠日後無法取得相關操作許可證，日後必須關廠。此外，工業區內2700名從業勞工將失業，上萬勞工家庭生活受影響，懇請政府將工業區改編為甲種工業區。

自救會長孫學山表示，石化產業是穩定國家經濟發展的基礎，透過陳情書傳達勞工與家屬心聲。

陳情書指出，大社工業區若從現行的特種工業用地降為乙種工業用地，將不符合土地使用分區限制規定，文末還有一小段英文。記者徐白櫻／翻攝
陳情書指出，大社工業區若從現行的特種工業用地降為乙種工業用地，將不符合土地使用分區限制規定，文末還有一小段英文。記者徐白櫻／翻攝
大社工業區降編勞工自救會今日郵寄9千多份陳情書至總統府。圖／自救會提供
大社工業區降編勞工自救會今日郵寄9千多份陳情書至總統府。圖／自救會提供

情書 自救會 社工

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