爭取工作權 大社石化自救會寄9千份陳情書至總統府

高雄市大社石化工業區出現降編爭議，產業員工組自救會爭取權益，自救會上月起發動陳情書連署，今天將9千份陳情書郵寄至總統府。陳情書提及，大社若從特種工業區降編為乙種工業區，將會導致關廠命運，盼總統看見勞工心聲，照顧勞工生活。

大社工業區降編勞工自救會動作頻繁，上月發動萬人遊行，今天將9千多份由勞工與家屬親筆簽名的請願書郵寄至總統府，請願書上面有國喬工會理事長孫學山、台橡工會理事長許嘉宏，大連工會理事長梁育誠、中石化工會理事長 張貴銘、高雄塑酯工會理事長張耀平等人聯名。

陳情書指出，大社工業區若從現行的特種工業用地降為乙種工業用地，將不符合土地使用分區限制規定，員工賴以維生的工廠日後無法取得相關操作許可證，日後必須關廠。此外，工業區內2700名從業勞工將失業，上萬勞工家庭生活受影響，懇請政府將工業區改編為甲種工業區。