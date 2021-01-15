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金門清潔隊員遭酒駕車撞死 獲120萬元濟助金

中央社 / 金門縣15日電

金門縣金城鎮清潔隊黃姓班長去年10月在上班途中遭酒駕車輛追撞身亡，鎮公所透過中國國民黨籍立委陳玉珍辦公室協助，向環境保護署爭取下，獲得最高濟助金新台幣120萬元。

去年10月9日凌晨4時50分左右，金門縣金城鎮清潔隊黃姓班長在上班途中遭酒駕車輛從後方追撞，造成腦部出血、身體多處骨折等嚴重傷勢，送醫搶救，當天深夜不治。

金城鎮長李誠智今天受訪表示，依清潔人員執行職務死亡濟助基金管理要點規定，在上下班途中意外死亡濟助金為60萬元，若是在執勤工作時意外死亡濟助金最高核定為120萬元。

他說，事發後，鎮公所環保課根據事發狀況，包括黃姓班長住家位置、上班打卡地點、負責清掃區域及目擊證人說明等資料撰寫報告，透過陳玉珍向環保署爭取最高濟助金。

陳玉珍辦公室發布新聞指出，陳玉珍去年12月30日赴環保署出席「清潔人員執行職務死亡濟助基金管理委員會」列席說明，為家屬爭取120萬元最高濟助金，環保署14日發函認定黃姓班長符合濟助規定，屬「執行職務時」發生意外事故死亡，給予最高濟助金120萬元。

陳玉珍辦公室表示，陳玉珍得知這個不幸消息後，她多次前往關心慰問家屬，並於去年12月23日召集環保署環境督察總隊到立法院會商。

陳玉珍辦公室同時協助家屬提供更詳實相關資料，包括黃姓班長上下班情況，讓環保署人員充分瞭解實際情況，證明黃姓班長是在執行勤務時發生意外，以爭取合理補償慰助，同時促成環保署召開清潔人員執行勤務死亡濟助審查會議。

李誠智說，黃姓班長是非常勤儉實在的基層勞工，如今家屬獲得最高濟助金，可以告慰黃姓班長在天之靈。

陳玉珍 環保署 金門

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