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高雄蓮霧寒害農損持續增加 損失上看894萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄蓮霧寒害出現裂果與落果災情，災損面積與數字持續上升。圖／高市農業局提供
高雄蓮霧寒害出現裂果與落果災情，災損面積與數字持續上升。圖／高市農業局提供

南台灣天氣放晴後出現遲發性農損，高雄蓮霧寒害災情持續擴大。市府農業局指出，除六龜蓮霧出現嚴重裂果與落果現象外，路竹、內門與大樹等地也回報蓮霧寒害，直至今日，被害面積95.98公頃，共損失達894萬7千元，呼籲農民在1 月20日前向各地公所申報寒害現金救助，每公頃9萬元。

高雄六龜是蓮霧主要產地，總面積344公頃，連日低溫造成裂果及落果，昨日統計，蓮霧寒害面積45.8公頃，農損累計達402萬2千元。

農業局指出，除蓮霧外，正值產季的蜜棗也有零星寒害農損，尚未有明確數字，不過路竹、內門及大樹等地區公所也陸續回報蓮霧農損，直至今天上午，初步統計損失金額已達894萬7千元，被害面積95.98公頃，整體損害程度14%，換算無收穫面積為13.66公頃，持續彙整統計中。

農業局提醒，農委會已將蓮霧寒害納入現金救助金項目，蓮霧每公頃9萬元，蓮霧受災損失超過2成的農友，必須在1月20日前向區公所申辦現金救助，以利後續勘查作業。

高雄蓮霧寒害出現裂果與落果災情，災損面積與數字持續上升。圖／高市農業局提供
高雄蓮霧寒害出現裂果與落果災情，災損面積與數字持續上升。圖／高市農業局提供

寒害 六龜

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