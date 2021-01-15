高雄蓮霧寒害農損持續增加 損失上看894萬

南台灣天氣放晴後出現遲發性農損，高雄蓮霧寒害災情持續擴大。市府農業局指出，除六龜蓮霧出現嚴重裂果與落果現象外，路竹、內門與大樹等地也回報蓮霧寒害，直至今日，被害面積95.98公頃，共損失達894萬7千元，呼籲農民在1 月20日前向各地公所申報寒害現金救助，每公頃9萬元。

高雄六龜是蓮霧主要產地，總面積344公頃，連日低溫造成裂果及落果，昨日統計，蓮霧寒害面積45.8公頃，農損累計達402萬2千元。

農業局指出，除蓮霧外，正值產季的蜜棗也有零星寒害農損，尚未有明確數字，不過路竹、內門及大樹等地區公所也陸續回報蓮霧農損，直至今天上午，初步統計損失金額已達894萬7千元，被害面積95.98公頃，整體損害程度14%，換算無收穫面積為13.66公頃，持續彙整統計中。